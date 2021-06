Un gesto di vicinanza e solidarietà per la compagnia teatrale Teatro dei Mercanti in vista della nuova tournée, che arriva dopo il terribile anno segnato dalla pandemia. Sono stati infatti donati, da Rocco Greco, proprietario del noto lido balneare SAMSARA BEACH di Riccione, zaini personalizzati per tutti gli attori della compagnia teatrale. Un bellissimo atto di beneficenza dell'imprenditore pugliese, ben noto alla collettività monticiana per questo tipo di iniziative, complice anche il fatto di avere suo nipote, Lucio Fossanova, residente a Monte San Giovanni Campano ormai da qualche anno.

Proprio Lucio, amico e fan dei ragazzi della compagnia teatrale monticiana, ha consegnato gli zaini, portando il saluto di Rocco, impegnato a Riccione per la riapertura stagionale. «Un grazie immenso a Rocco e ovviamente all'amico Lucio dice Maurizio Nardozi presidente della compagniateatrale un gesto di vicinanza che ci fa davvero piacere. Stiamo ripartendo con le nostre attività teatrali, dopo più di un anno dalla chiusura dei teatri e dall'annul lamento della nostra tournée. Abbiamo bisogno del calore e dell'affetto del nostro pubblico, che ormai da quasi dieci anni ci segue e supporta. Non vediamo l'ora di rivedervi sotto il palco per continuare a regalarvi emozioni. Grazie ancora a chi, come Rocco, contribuisce alle nostre attività. Seguiteci sui social».