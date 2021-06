Il Road bar di Rocky Ciacciarelli a San Giorgio a Liri ha ospitato la premiazione del Fantacalcio per l'anno 2020/2021 "Osteria Moretti". L'amministratore e il fautore dell'iniziativa Biagio Castelli ha presieduto la cerimonia che ha coinvolto partecipanti e tifosi in una serata trascorsa all'insegna della passione per il calcio e della convivialità, naturalmente nel rispetto delle norme anti Covid. Si è aggiudicata la Coppa Italia la squadra Osteria Moretti fantallenata da Niccolò Ciacciarelli.

Il Campionato, invece, è andato alla squadra Aquila 57 fantallenata dallo stesso Biagio Castelli. La Champions League è stata vinta dalla squadra Totonno United fantallenata da Francesco e Valerio Evangelista. Alla squadra Fraschetti fantallenata da Andrea Petronzio sono andati i premi per Europa League. «Sono felice che si sia creato un gruppo di amici affiatati che hanno combattuto per tutte le competizioni fino all'ultima partita con sportività e allegria, unita ad un sano senso dell'ironia calcistica ha detto Biagio Castelli Dopo due anni di assenza dagli stadi e di partite senza pubblico anche in questo modo semplice, premiando il Fantacalcio tra amici, scambiando due chiacchiere, commentando i risultati e mangiando insieme, possiamo riprenderci un po' di normalità», ha commentato Castelli.