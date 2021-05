Laura Pausini sceglie Coreno per le sue fotografie.

Nella giornata di giovedì, dalla mattina e fino alle 20 circa, la nota cantante con il suo staff è stata nel paese del Perlato Royal. Impossibile avvicinarsi. Solo alcuni fortunati sono riusciti a strappare una foto-ricordo, rigorosamente in mascherina.

In paese il passaparola ha incuriosito molti, soprattutto i fan ma a nessuno è stato consentito l'accesso alle cave dove la Pausini era in posa per le foto. La cantante ha scelto una location in un'azienda per un servizio fotografico che sarà pubblicato, in esclusiva, su una rivista francese. Nessuno sa se tornerà per terminare il servizio o se tutti si è esaurito e completato nella giornata di giovedì, neanche il sindaco Simone Costanzo che ha però accolto la Pausini e per alcuni minuti è stato sul set.

Una delle poche fortunate che è riuscita ad avere un selfie-ricordo, con orgoglio lo ha postato sui social: «Il sogno si è avverato, anni passati a seguirti sperando in un incontro, oggi cihai fatto una grande sorpresa, sei venuta tu da noi a Coreno! Una giornata ad aspettarti ma ne è valsa la pena».