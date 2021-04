Tre i premi vinti dai produttori pontini al Concorso regionale per i migliori extravergini di oliva "Orii del Lazio Capolavori del Gusto". Eccoli: Miglior olio biologico conquistato dall'Azienda agricola Paola Orsini di Priverno, Miglior olio ad alto tenero di polifenoli e tecoferoli e Miglior olio monovarietale, entrambi vinti dall'Azienda Lucia Iannotta di Sonnino. L'Azienda Alfredo Cetrone di Sonnino ha poi conquistato il premio per la Miglior confezione "Tonino Zelinotti": da sottolineare che quello biologico è uno dei riconoscimenti più prestigioso che tale concorso assegna.

"Questi risultati - ha affermato Luigi Centauri, presidente del Capol (Centro assaggiatori produzioni olivicole Latina) - confermano quanto emerso dalle analisi organolettiche condotte nell'ambito del Concorso provinciale ‘L'Olio delle Colline', che quest'anno si è svolta a febbraio nel Castello baronale di Maenza.

Insomma, gli olivicoltori e frantoiani pontini, anche quest'anno, nonostante l'emergenza pandemica, hanno dimostrato una crescente professionalità nella scelta migliore dell'epoca di raccolta e dei parametri tecnologici più adeguati in funzione della varietà autoctona itrana e dello stato di maturazione delle olive.

Questa attenzione -ha concluso Centauri ha permesso di ottenere un aumento del contenuto in sostanze fenoliche negli oli, con conseguente accentuazione delle note di amaro e piccante, che corrispondono anche ad un miglioramento dell'aspetto salutistico grazie alla maggiore concentrazione di antiossidanti".

Oltre alla sezione degli extravergini, la più importante, lo stesso concorso premia poi i migliori extravergini di ogni Dop del Lazio. Ebbene, circa la denominazione "Colline Pontine", arriva prima nella categoria "Fruttato Intenso" Lucia Iannotta, seguita l'Azienda agricola Cosmo Di Russo di Gaeta, mentre le due "Menzioni speciali sono andate ad Alfredo Categoria. Invece, nella categoria "Fruttato medio" ha trionfato l'Azienda agricola "Casino Re"di Filomena Coletta. La premiazione degli oli vincitori si è svolta a Roma, nella Sala del Tempio di Adriano della Camera di Commercio di Roma, in modalità virtuale.

Al concorso hanno partecipato Roma, quarantotto aziende olearie per un totale di cinquantotto etichette, con una prevalenza delle province di Viterbo e Roma, rispettivamente con ventuno e quattordici prodotti in gara, seguite da Latina con dodici oli partecipanti, sei da Rieti e cinque da Frosinone. Giunto alla ventottesima edizione, tale concorso è promosso da Unioncamere Lazio, con il supporto tecnico di Agro Camera, l'Azienda speciale della Camera di Commercio di Roma per lo sviluppo del settore agroalimentare, e la collaborazione delle Camere di Commercio del Lazio.

Nato come fase di selezione su base regionale dei partecipanti al Premio "Ercole Olivario", il concorso "Orii del Lazio", nel corso degli anni, ha assunto prestigio e visibilità proprie. Il suo scopo è, da una parte, stimolare i produttori verso un percorso di costante crescita qualitativa, dall'altra, indirizzare i consumatori verso l'utilizzo di oli extravergini di oliva di qualità del Lazio.