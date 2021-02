Il commissario Montalbano sta tornando. Lunedì 8 marzo su Raiuno verrà trasmesso in prima visione il nuovo film tratto dai romanzi di Andrea Camilleri e che vede come protagonista Luca Zingaretti. Il capitolo della saga che richiama l'attenzione di milioni di spettatori si intitola "Il metodo Catalanotti" che porta Zingaretti a firmare anche la regia. Nel nuovo capitolo di indagini, il commissario e i suoi uomini sono chiamati a fare luce sull'omicidio di un uomo, ucciso con una coltellata al petto. Tutto parrebbe condurre al giro dell'usura, ma troppe cose non tornano. Per venire a capo della matassa di indizi e assicurare alla giustizia il colpevole, Salvo Montalbano dovrà andare oltre le apparenze e indagare nelle pieghe della vita del defunto e nelle sue "ossessioni" per il teatro e l'arte tragica.

Intanto l'arrivo di una nuova giovane collega, interpretata dall'affascinante Greta Scarano, scuote profondamente Montalbano. "In questo nuovo film Camilleri opera una sorta di tradimento nei confronti del suo personaggio – racconta il protagonista Luca Zingaretti –. In questi vent'anni ci ha abituato a un uomo affezionato alla sua terra, al suo territorio, ai suoi uomini, alla sua Sicilia e anche alla sua donna. In questo romanzo Camilleri sovverte un po' tutto. Qui succede qualcosa di straordinario, arriva una ragazza e il commissario viene completamente steso. Viene messo in crisi tutto il suo sistema. Improvvisamente un terremoto che, a me, ha fatto saltare sulla sedia. Abbiamo adottato sia dal punto di vista recitativo che di regia un po' di coraggio. Penso che siamo riusciti a restituire questo scollamento contenuto nel romanzo.

Credo che questo ultimo episodio che presentiamo al pubblico rimarrà dentro. Forse, presagendo la fine, Camilleri lo ha farcito di cose che potrebbero essere interpretate come il suo testamento. Tanti temi che questi anni abbiamo imparato ad apprezzare e che ora sono tutti insieme". Zingaretti firma anche la regia del nuovo episodio dove tutto cambia: "Per raccontare questo occorreva un salto, bisognava marcare la differenza, trovare un dolore nuovo, un coraggio disperato. Penso di poter dire che ci siamo riusciti e di aver fatto, tutti quanti insieme, un gran bel lavoro". Un episodio in cui si parla anche di teatro. E proprio sulla situazione attuale che vivono i teatri in Italia Zingaretti ha spiegato: "Io l'altra sera ero davanti all'auditorium insieme con i miei colleghi. Un'iniziativa messa in campo per attirare l'attenzione su un comparto che è quello degli attori che vivono di teatro, per attirare l'attenzione da parte delle istituzioni per iniziare a studiare delle misure per fare in modo che attori e spettatori possano vivere il teatro in sicurezza. Il teatro è qualcosa di importante che tiene insieme la cultura di un paese".

Ma cosa ha lasciato Montalbano a Zingaretti e viceversa? "Fu amore a prima vista. Io ho amato profondamente questo personaggio, ho amato molto anche le sue antipatie che lo rendono simpatico.

Mi piace il suo senso della giustizia, il suo essere se stesso sia con il potente che con il debole. Mi piace la sua integrità. Di questa cosa qui ne ho fatto tesoro. Penso di aver dato tanto a questo personaggio, dando parecchie delle mie capacità professionali e anche qualcosa dei miei difetti umani".

Soddisfatto per questo nuovo film anche Cesare Bocci che interpreta Mimì Augello: "Siamo stati fedeli a quello che ci ha divertito per molti anni. Credo che si rispetti a pieno tutto quello che è stato fatto in questi oltre vent'anni. Per me il ruolo di Mimì è ciò che mi poteva capitare di meglio, l'ho portato avanti con impegno, passione e divertimento".