Tra i tanti ciociari che danno lustro alla nostra terra, ho incontrato, seppur virtualmente dati i limiti pandemici, un ragazzo che ha fatto della sua passione un'attività che lo rende acusticamente importante in ogni angolo del mondo. Massimo Savo, produttore di batterie musicali artigianali, qualche anno fa si è trasferito in Lussemburgo portando con sé, oltre alla sua simpatica famiglia, l'arte appresa sin da quando, giovanissimo, frequentava la bottega del maestro Giovanni Quatrini a Frosinone. E tanto, tanto estro… In una società industrializzata e digitalizzata, apprendere che esista un uomo che crea con le sue mani strumenti a percussione partendo dal fusto di un albero per arrivare a una composizione estremamente personalizzata sulla base delle richieste del committente, ci restituisce quel fascino tutto romantico diun'attività ritenuta, a volte, ormai obsoleta. Un'attività non solo artigianale ma, soprattutto, artistica. Non a caso Massimo non solo è abile nel trattamento del legno ma vanta un finissimo orecchio, retaggio di una passione mai sopita per la buona musica. La sua bottega, con gli strumenti tipici di un falegname e di un fabbro, con i profumitipici dei legni provenienti dai boschi più esotici, con i rumori martellanti provocati da una mano sicura e decisa, è situata in un grande polo artistico di una cittadina del sud-ovest lussemburghese.



Quando è nata l'idea di produrre batterie artigianali?

«Non ancora adulto, avevo cominciato a frequentare la bottega di un mastro falegname di Frosinone più per mio divertimento che per imparare un mestiere.

Infatti all'epoca studiavo e il mio sogno era diventare ingegnere. Mai avrei immaginato, invece, che la mia vita cambiasse in seguito a un regalo del mio maestro: un tavolone, residuo forse di una lavorazione di un mobile degli anni 70, in padouk (legno di origine asiatica e africana, considerato pregiato sia perché antico, e quindi con buona stabilità, e sia perché privo di nodi, ndr). All'epoca suonavo la batteria in una piccola band locale e, conoscendo la mia passione per la musica, il maestro mi consigliò di ricavarne un tamburo. La pialla a filo rese il legno docile alla conformazione tipica dello strumento musicale e la falegnameria si ricoprì magicamente di una sottilissima polvere rossa, emanante un bouquet degno della miglior profumeria di Parigi. La lavorazione a doghe (una delle diverse tecniche impiegate per costruire un tamburo, ndr) si impossessò di me e, anche quando ebbi delle esperienze lavorative alternative, non mi lasciò più. Infatti continuai a frequentare regolarmente la bottega».

In quale momento la sua passione è diventata il suo lavoro?

«Quando mi resi conto che gli altri lavori, seppur offrendo il vantaggio del "posto fisso", mi annoiavano.

Così misi su un laboratorio prima a Frosinone e, poi, dopo il trasferimento, in Lussemburgo».

Acero, betulla, quercia, mogano, tiglio, bubinga, afrormosia, noce, pioppo, amazoukè, faggio, bamboo, eucalipto… Qual è il legno migliore per costruire un tamburo?

«Non esistono legni migliori ma legni diversi, così come orecchie diverse di diversi committenti. Il suono, provocato da vibrazioni e percussioni, è un elemento altamente personalizzabile e i musicisti sono molto esigenti, soprattutto quando lo strumento è realizzato da un artigiano, avulso per natura dalla logica della standardizzazione del prodotto».

Osservo in videochiamata la sua bottega/negozio, emana un fascino incredibile, quello dell'originalità.

In tanti esercizi commerciali si tende a collocare oggetti datati, spesso artificiosamente ricoperti di polvere, per dare una storia all'attività esercitata. Essebi Handmade Custom Drum, il nome del negozio di Massimo, è tutto vero, è tutto usato, è tutto… storia! Come le sue batterie si manifestano suonando sui palcoscenici più importanti del mondo, così i suoi strumenti di lavoro parlano per lui. È timido, riservato, garante della segretezza dei suoi committenti, lontano da qualunque velleità pubblicitaria. Eppure, fonti da me consultate, mi garantiscono che parecchi musicisti famosi percuotono le sue batterie…

Qual è il suo sogno nel cassetto?

«Ho imparato tanto grazie al mio maestro, che non si è risparmiato nel regalarmi tutti i segreti della falegnameria. Ho applicato alletecniche apprese la mia sensibilità artistica, cercando di ottenere un prodotto unico, personalizzato, musicalmente armonioso. Ecco… vorrei lasciare questo patrimonio tecnico, culturale e artistico a qualcuno… A qualcuno che si innamorasse di un lavoro che lavoro non è. È "solo" una grande, affascinante e coinvolgente passione…».

E perché no, aggiungo io, possibilmente anche ciociaro…