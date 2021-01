C'è tutto: passione, voce, ritmo, suoni, e soprattutto quella giusta determinazione di chi la musica ce l'ha nel proprio Dna. La musica di quattro giovani che hanno fatto della loro amicizia anche un punto di forza per rincorrere i propri sogni, o è il caso di dire...la loro luna.

E "Luna" è il loro cavallo di battaglia da ieri pubblicato su Spotify, dove è possibile ascoltare altri lavori di successo. Parliamo della band "The Boundaries" gruppo rock italiano nato nel 2016 e formato da quattro elementi: Samuele Riggi (voce e chitarra solista), Jacopo Catracchia (seconda chitarra), Andrea Berterame (basso) e Flavio Pennacchia (batteria). Tutti giovani di Ferentino. Il gruppo ama sperimentare, miscelando svariati generi tra cui alternative, blues, funky e rock.

Il 21 settembre 2018 vengono pubblicati su Spotify i primi due inediti "Blues Love Song" e "Flat Earth". A novembre 2018 la band realizza il videoclip musicale del terzo inedito "Arms Like Guns" in una villa rinascimentale di Frosinone, pubblicando il 29 dicembre su Spotify il pezzo stesso. I primi tre inediti sono contenuti in un EP, "Prototype" che rappresenta il primo lavoro in studio della band. A partire da giugno 2019, la band inizia le registrazioni del primo album ufficiale, "L'Arte Del Non Vedere", disponibile su tutti i digital stores dal 2 ottobre 2019. Ieri un'altra data da incorniciare. È uscito, infatti, il videoclip ufficiale di "Luna".

«Il testo "Luna" - ci raccontano i giovani artisti - non è nient'altro che un'ambizione che ognuno rincorre per tutta la vita e che non è tangibile ne visibile, è il motore è il motivo della nostra esistenza che spesso cerchiamo ma non riusciamo a trovare. Ognuno ha una propria luna e ognuno la rincorre». Nel videoclip uscito ieri ha esordito alla regia Matteo delle Chiaie insieme a Francesco Cantinelli, quest'ultimo è stato già il regista del primo videoclip "Arms like Guns". E già dalle primissime ore dall'uscita del loro ultimo lavoro tante le condivisioni del video e gli apprezzamenti per quanto la banda sia riuscita a trasmettere centrando ancora una volta il proprio obiettivo, quello della buona musica, tra l'altro in un momento non semplice a causa della pandemia che da mesi ha colpito anche il mondo degli artisti.