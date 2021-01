La giovane artista di Boville Ernica, Ilaria Cretaro, classe 1994, ha chiuso l'anno con un altro importante progetto ed è pronta a realizzarne tanti altri. Intanto è riuscita a presentare il suo ultimo videoclip del brano nato dalla collaborazione con Ivan R producer che ha arrangiato il brano "In un attimo di luce" in chiave dance. Brano del 2018. Ci siamo fatti raccontare proprio dalla cantante, che la scorsa estate ha ottenuto un grande successo anche con il suo nuovo singolo "Se potessi", come è nato il progetto con Ivan R.

«Questo progetto che vede protagonista il mio secondo singolo "In un attimo di luce" uscito nel 2018. E' nato a sorpresa, proprio quando inaspettatamente ho ricevuto sui miei social da parte di Ivan R (dj) un messaggio con il remix del mio brano. Ascoltare per la prima volta una mia canzone rivisitata ha suscitato in me stupore e voglia di aria nuova e così ho deciso di mettermi a lavoro, affiancare Ivan per questa rivoluzione e renderlo pubblico».

Cosa ti ha suscitato questo nuovo progetto?

«Ho toccato una dimensione diversa, emozioni e leggerezza mai provate fino ad ora. Il mio sorriso e il mio essere felice, sono stati i compagni di questo viaggio. Ringrazio appunto Ivan R per il pensiero che ha avuto, per la sua professionalità e per avermi fatto cambiare idea sul mondo dance-elettronico. Ringrazio Andrea Ginko per tutta la gestione, le idee e il supporto.

Ringrazio Luca Fiorini e tutto il suo staff per la realizzazione del video. Ringrazio Lorena Cretaro Sognincorso per tutta la parte fotografica».

Un augurio per il 2021?

«In questo momento strano e particolare, il mio augurio è che arrivi a tutti luce e spensieratezza. Cercate in un attimo di luce, premete play e ballate con il vento tra i capelli e il sorriso più bello di sempre».