Lorella Cuccarini ha alle spalle più di trent'anni di onorata carriera come ballerina televisiva, cantante e conduttrice. La 56enne oggi sta vivendo un nuovo periodo della sua carriera, stavolta non sul palco ma in qualità di insegnante ad "Amici". Intervistata al settimanale "TV Sorrisi e Canzoni" la Cuccarini si è confidata circa il suo spinoso ruolo di mentore, commentando l'avventura ad "Amici" e raccontando curiosi aneddoti della sua carriera. Lorella Cuccarini è insegnante ad "Amici" da pochissimo: è entrata nel corpo docenti del programma condotto da Maria De Filippi nell'edizione 2020/2021, vinta da Giulia Stabile.

Ma mentre l'anno scorso Lorella era professoressa di ballo, quest'anno insegna canto.

Ai microfoni di TV Sorrisi e Canzoni ha rivelato che avere talento sul palco non rende automaticamente bravi insegnanti. Per la performer romana fare da mentore non è così semplice: "Intanto è una grande responsabilità. Hai tra le mani dei ragazzi che coltivano un sogno, e le tue scelte, con le attribuzioni che portano avanti in ogni puntata, sono determinanti per il risultato.

Ogni cosa che decidi scrive gossipetv.com deve essere in sintonia con il loro percorso, per farli crescere." La showgirl è stata molto criticata per essere stata eccessivamente dura con una talentuosa allieva di "Amici", Flaza.

La Cuccarini, durante la puntata andata in onda domenica 24 ottobre 2021, ha eliminato la cantante dalla competizione. Lorella ha giustificato la sua decisione dicendo che "il talento non basta" e che ci vogliono anche e soprattutto "umiltà, tenacia, educazione, rispetto delle regole e serietà professionale". Flaza, vent'enne originaria di Fregene, ha commesso numerose infrazioni delle regole del programma, ed è stata "perdonata" più volte.

All'ennesima violazione, stavolta dovuta alla sua assenza ad una prova costume, l'insegnante ha deciso di non passare oltre e di punire la ragazza. La Cuccarini ha spiegato che per lei è stata una decisione molto sofferta ma necessaria per insegnare il valore del rispetto della propria comunità alla giovane.