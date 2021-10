L'unione tra Walter Zenga e la sua terza moglie, la romena Raluca Rebedea, è ufficialmente arrivata al capolinea dopo vari tira e molla. L'ex calciatore ha lasciato gli Emirati Arabi e ha ritrovato l'amore al fianco di un'altra donna, con cui sta già pensando di andare a convivere stavolta nella sua città, Milano. Come riportato da Chi scrive gossipetv.com Walter Zenga starebbe rivoluzionando la sua vita per amore di una donna, il cui nome è Michela Motoc. Questa, di 30 anni più giovane di lui, sarebbe dietro alla sua decisione di tornare in Italia. Qui Zenga sarebbe alla ricerca di una squadra da allenare.

I due sono stati paparazzati mentre passeggiavano a Milano, in evidente sintonia. La bionda Michela ha 31 anni ed è una modella e hostess. Le sue origini sono rumene ma è cresciuta in Italia, precisamente a Cavaion, una piccola cittadina in provincia di Verona.

Nel 2016 si è classificata terza al concorso Miss Europa Continental. Durante la sua carriera come modella la Motoc è stata di passaggio a Dubai, dove probabilmente è scattato l'amore con Zenga. I due, che appaiono inseparabili, non sarebbero ancora stati presentati ufficialmente in casa Zenga. L'allenatore, il cui soprannome è "Uomo Ragno", viveva da tempo a Dubai con la moglie, sposata nel 2005 mentre allenava lo Steaua Bucarest.

Dopo aver avuto vari periodi di crisi e aver provato a ricucire i rapporti l'anno scorso l'ex campione dell'Inter e della Nazionale ha annunciato il divorzio con un post social, poi rimosso. L'allenatore ha spiegato di non riconoscere più la moglie, e di voler prendere un'altra strada.