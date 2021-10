L'influencer italoamericana Soleil Sorge, protagonista della sesta edizione del GF Vip, si trova al centro dei gossip per due motivi. Innanzitutto si discute il suo ruolo nella questione della finta aggressione omofoba messa in atto dal suo ex amico Iconize. In più, la giovane gieffina oggi, nel corso di un gioco messo in atto dalla produzione, ha baciato Alex Belli. Da un po' di tempo il pubblico del GF Vip aveva notato una certa attrazione tra Soleil e l'attore di CentoVetrine. Finora si è parlato solo di amicizia: d'altronde Alex è felicemente sposato con l'attrice e modella venezuelana Delia Duran dallo scorso giugno.

Nonostante ciò oggi Soleil e l'attore si sono scambiati un bacio, anche se solo per gioco. La produzione del GF Vip ha infatti organizzato il gioco "Kiss Freeze", che obbliga ogni concorrente a baciare la persona più vicina a sé nel momento in cui scappa il freeze. Alex e Soleil, che si trovavano in bagno al momento del freeze, sono stati quindi costretti a baciarsi. L'effusione sottolinea gossipetv.com è stata alquanto passionale, stuzzicando tutti i telespettatori che sperano da giorni in una relazione amorosa tra i due.

Resta da vedere quale sarà la reazione al bacio della gelosa moglie di Alex, immortalato dalle telecamere della Casa. Nel frattempo, spuntano nuovi retroscena sull'affare dell'aggressione omofoba inscenata dall'influencer Marco Ferrero, in arte Iconize. Il ragazzo era stato smascherato proprio da Soleil. Nonostante quest'ultima si sia dissociata da quanto accaduto, emergono nuove versioni della storia che incriminano la giovane. Una vicenda della quale si parlerà.