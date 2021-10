Anna Tatangelo non ha nascosto la sua delusione a Verissimo, una delusione derivante dal comportamento di Gigi D'Alessio, suo ex compagno.

Tra i due è ormai finita, definitivamente si può dire visto che entrambi hanno voltato pagina. Anna sottolinea gossipetv.com fa coppia con Livio Cori e sono usciti allo scoperto da poco. Gigi invece è fidanzato con una ragazza di nome Denise Esposito, che lo renderà padre per la quinta volta. La gravidanza della giovane è balzata agli onori della cronaca rosa stupendo tutti, quindi prima che la coppia o il cantante stesso lo annunciasse.

I fan di Gigi D'Alessio e gli appassionati di gossip hanno appreso così insomma che Denise è incinta, ma non solo loro. La notizia ha colto di sorpresa anche Anna Tatangelo, che a Verissimo ha ammesso di aver appreso dai giornali che Gigi sarà papà per la quinta volta. Parlando con Silvia Toffanin, la Tatangelo ha spiegato che da madre vuole proteggere il figlio Andrea, il quarto del cantante. Quindi ha spiegato al bimbo che non perderà mai i suoi genitori, anche se sono separati.

Poi ha dichiarato: "Farò sempre tutto il possibile per vederlo sorridere e mi fermo qui, proprio perché non voglio entrare in alcuni meccanismi. A volte fermarsi è anche un modo per tutelare i figli".

Tra le righe di queste parole si può leggere il rammarico e la delusione provata da Anna Tatangelo, che magari avrebbe gradito una telefonata da parte dell'ex. Non è da escludere che Gigi non abbia fatto in tempo, che il gossip lo abbia preceduto. Oppure i rapporti con Anna Tatangelo sono così tesi da non rendere necessario, dal suo punto di vista, aggiornarla sulla gravidanza della sua nuova compagna. Tutte ipotesi e tanti punti interrogativi, ma intanto è arrivata una strana reazione da parte proprio di Denise.

La nuova fidanzata di Gigi D'Alessio quasi a ridosso dell'intervista della Tatangelo a Verissimo ha postato una frase su Instagram che sembrerebbe una vera e propria risposta. Nessuno può averne certezza, anche perché Denise non ha fatto nomi né chiari riferimenti alle parole di Anna. Eppure, c'è chi ha pensato fosse una frecciatina alla Tatangelo: "Non curatevi solo del corpo che poi siete brutti dentro". Sarà davvero la cantante di Sora il destinatario di queste parole? Chi può saperlo, certo è che la tempistica è sospetta…