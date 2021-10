Per Manuel Bortuzzo e Lulù al GF Vip 6 la storia sembra essere già giunta al capolinea ancora prima di iniziare. In particolare quella di stasera per la Selassié non è di certo una delle puntate migliori. Negli ultimi giorni il rapporto tra i due ha accusato duri colpi. Sebbene inizialmente si sia lasciato un po' andare, tra baci e abbracci, il giovane gieffino si è poi tirato indietro.

Sembra proprio che il carattere della principessa non possa combaciare con il suo e più volte ha tentato di farglielo capire nei giorni scorsi. Non solo, anche le sue sorelle e gli altri coinquilini hanno cercato di far capire a Lulù che dovrebbe lasciare Manuel libero di respirare e di vivere con più serenità questa sua esperienza nella Casa di Cinecittà.

La ragazza, però, pare non voler fare dei passi indietro e appare sempre più convinta a voler proseguire la conoscenza. Stasera, dopo i vari e duri confronti, Signorini vuole vederci chiaro sulla questione.

Lulù scrive gossipetv.com precisa di non aver mai pensato che fossero fidanzati, ma è consapevole che si tratti di conoscenza. Il conduttore, però, le fa notare che il suo interesse probabilmente non è corrisposto.

Oltre ciò, afferma che Bortuzzo potrebbe volerla conoscere "a modo suo" senza troppe affettuosità. Ma la Selassié sembra non volersene fare una ragione, tanto che fa presente il fatto che nella Casa sono usciti fuori dei lati dei loro caratteri che non corrispondono a ciò che sono fuori.

"Avendo tanti problemi molto gravi, molto più seri, di cui voi ben sapete, qua dentro mi faccio prendere dal panico e ho avuto comportamenti infantili" Queste parole di Lulù vengono seguite dal discorso di Manuel, il quale sottolinea di essersi lasciato andare inizialmente "molto di cuore", consapevole del fatto di aver saltato la parte della conoscenza. Detto ciò, ammette che dai loro rispettivi atteggiamenti ha capito che doveva auto limitarsi, soprattutto di fronte alle "scene di gelosia infondate" di lei. Dall'altra parte, Sophie Codegoni confessa che questa situazione le risulta abbastanza difficile. Vorrebbe stare accanto a Manuel, ma la gelosia di Lulù glielo impedirebbe. Ed ecco che Signorini chiede a Bortuzzo, in questa nona puntata del Grande Fratello Vip, se gli interessa Sophie. "Bellissima ragazza, bella persona, ma non ho alcun interesse", dichiara con tutta sincerità il gieffino.