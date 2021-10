Ma come è possibile che lo scherzo in diretta a Dayane Mello sia davvero in diretta, se attualmente la modella si trova in Brasile impegnata nel reality show La Fazenda? Su Twitter una marea di telespettatori di Scherzi a parte hanno protestato, pensando di essere stati presi per il naso dalla trasmissione di Canale Cinque condotta da Enrico Papi. Ma non è così. Il programma è registrato: quando va in scena lo ‘Scherzo in diretta' non significa che la trappola pensata per la vittima vip di turno si sta consumando ‘qui e ora'. Significa che quando la puntata è stata girata, lo scherzo era in corso.

Indi per cui si spiega rapidamente perché nel prime time del 10 ottobre, la sudamericana è stata protagonista del cosiddetto ‘scherzo in diretta' nonostante si trovi oltreoceano in questo periodo.

Passando allo scherzo, alla modella è stato fatto credere di aver ottenuto un ruolo recitativo. Così si è presentata sul set fittizio, creato ad arte da Enrico Papi & Co. Le è stata poi data in mano una pistola. In una scena Dayane ha dovuto sparare a un collega, ach'egli naturalmente complice del programma. Peccato che quando ha premuto il grilletto, è fuoriuscito un proiettile che è parso vero. Immediatamente l'attore innanzi alla Mello è capitolato a terra, rantolante. L'ex di Stefano Sala, totalmente scombussolata, è rimasta a dir poco esterrefatta.