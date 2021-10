Si sarebbe a quanto pare consumato nella casa del Grande Fratello Vip uno dei momenti più imbarazzanti in assoluto di questa edizione. E, attenzione, non si tratta di un giudizio di valore ma (sempre se è successo quel che si dice) un racconto oggettivo dei fatti. Già, perché sembra che Raffaella Fico si sia ritrovata davanti per sbaglio uno dei suoi coinquilini uomini intento…a darsi piacere, mettiamola così. Ma cos'è accaduto? Partiamo dal presupposto che all'interno della casa del GF Vip di quest'anno spiega gossipetv.com ci sarebbe anche una stanza dedicata solo ai maschietti, dove tutti possono godersi qualche momento di intimità.

Della presenza della camera "segreta" già se n'era parlato nei giorni scorsi, quando Francesca Cipriani aveva fatto una battuta piccante su Giucas Casella e "Federica". In teoria, gli inquilini che hanno bisogno di passare del tempo per dell'onanismo lontano dall'occhio indiscreto delle telecamere hanno il loro spazio dedicato. Tutti tranne quello che, per l'appunto, sarebbe stato beccato dalla Fico. La ex compagna di Mario Balotelli ha raccontato di aver "sgamato" uno dei ragazzi in bagno, nel peggiore dei momenti possibili. Rossa come un peperone, Raffaella Fico avrebbe subito richiuso la porta, ma a quel punto la frittata era fatta. La Fico non ha resistito e, senza fare il nome, ha raccontato agli altri concorrenti quanto successo. Chi avrebbe poi svelato il nome del ragazzo misterioso sarebbe stata Manila Nazzaro. Come fatto notare da alcuni commentatori su Twitter, la ex Miss Italia ha raccontato agli altri: Poi Manila ha detto che era Nicola. Alex Belli ha risposto che sono cose naturai e che bisognerebbe farle la mattina presto, così da non essere disturbati.

Adesso si spiega perché lui è tra i primi ad alzarsi e a correre in bagno ogni mattina. Nicola Pisu, com'è comprensibile, non sembra avere commentato in alcun modo l'accaduto, un segno evidente di quanto voglia tenere per sé il segreto, già ampiamente spiattellato.

Quel che è certo è che il nipote di Mirigliani ha semplicemente espletato un naturale bisogno fisico.

La speranza, ovviamente, è che questo assurdo siparietto passi inosservato agli autori e che Alfonso Signorini non voglia ficcare il coltello nella piaga in occasione della prossima diretta. Visto l'andazzo e il disperato bisogno di ascolti.