Federica Nargi sposa Alessandro Matri! Nelle scorse settimane il settimanale Nuovo aveva parlato di una proposta di matrimonio a Mykonos ma lo sportivo aveva negato a metà spiegando di non aver trascorso l'estate sull'isola greca. Una situazione che aveva mandato in confusione i fan della coppia, tra le più belle e affiatate dello showbiz italiano. Ora a fare chiarezza ci ha pensato l'ex Velina di Striscia la notizia scrive gossipetv.com tra le concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show di Carlo Conti. In un'intervista concessa alla rivista Visto Federica Nargi ha confermato le nozze imminenti: "Il matrimonio arriverà!".

La 31enne ha preferito non sbilanciarsi troppo ma stando ai beninformati la cerimonia sarebbe stata fissata per l'estate 2022.

Una grande festa alla presenza di tanti parenti e amici. Del resto Federica Nargi e Alessandro Matri non hanno mai nascosto la voglia di andare all'altare dopo oltre dieci anni di vita insieme. In un'intervista il nuovo volto di DAZN ha addirittura ammesso che la proposta di nozze doveva arrivare già due anni fa ma poi la nascita della secondogenita Beatrice ha stravolto tutti i piani. Ora che la famiglia è al completo Matri e la Nargi sono pronti a diventare marito e moglie. Oltre al matrimonio Federica Nargi e Alessandro Matri non escludono la possibilità di allargare ancora di più la famiglia con la nascita di un terzo figlio.

Magari un maschietto dopo Sofia e Beatrice che hanno rispettivamente cinque e due anni. Per ora, però, toccherà attendere ancora un po': archiviate le due maternità la Nargi ha ripreso in mano la sua carriera. È tornata in tv come concorrente di Tale e Quale Show di Carlo Conti, dove sta mettendo in mostra anche le sue doti canore. A Visto Federica Nargi ha spiegato di aver accettato la proposta della Rai dopo tanti rifiuti. Più di una volta alla soubrette è stato proposto un reality show ma Lady Matri ha sempre preferito declinare inviti del genere. Federica ha confidato che non si sentirebbe a suo agio in contesti del genere. Una vicenda molto seguita dai social e dai tantissimi fan della coppia.