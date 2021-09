Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono in crisi, anzi potrebbero addirittura essersi lasciati: si tratta di voci circolate negli ultimi giorni sui ‘Prelemi'. Voci inconsistenti, prive di fondatezza, in altre parole delle bufale. Sono rimbalzate in rete, sui social ‘bellezza', in quanto qualche fan ha notato che la coppia è stata meno presente su Instagram di recente. Così ha cominciato a rotolare la classica valanga di commenti e supposizioni, alimentati ora dopo ora. Risultato? I ‘Prelemi' evidenzia gossipetv.com "si sono lasciati".

Nulla di vero, nulla di attinente alla realtà. A confermarlo è stato lo stesso ex velino di Striscia la Notizia non ché ex GF Vip, intervenuto su Twitter in maniera perentoria e a tratti dura nei confronti di chi non smette di gettare ombre sulla sua relazione.

Nelle scorse ore Pretelli, dopo aver letto per l'ennesima volta castronerie e attacchi da parte di alcuni utenti sulla sua love story, prima ha augurato un "in bocca al lupo" alla sua compagna, segno che la coppia è viva e vegeta, poi ha replicato a una tal Marta spiegando che la Salemi è al suo fianco: "Tesoro, Giulia è qui con me da giovedì ed è molto triste per il lutto che ha avuto.

Buonanotte". Alla risposta ha aggiunto l'hastag #bastaossessione. In un secondo momento Pierpaolo si è sfogato ulteriormente, con un altro cinguettio. "Ovviamente la mia risposta era per tutti quei fake che scrivono cavolate e cose terribili da mesi su Giulia e anche su di me", ha puntualizzato l'ex velino.