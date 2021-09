Anche Veronica Ursida torna a Uomini e Donne, con l'inizio di questa nuova stagione? Sono già 4 i giorni che ad agosto il programma ha sfruttato per effettuare le prime registrazioni e non c'è traccia di alcuni ex partecipanti, tra dame e cavalieri. In realtà, Veronica è ormai da tempo che manca dallo studio di Canale 5.

Aveva fatto di recente ritorno, ma solo per fare delle precisazioni. Dopo di che evidenzia gossipetv.com non c'è stato per lei modo di tornare effettivamente a far parte del programma. Anzi, era uscito fuori che la Ursida aveva chiamato la redazione per fare ritorno nel parterre delle dame. Ma il programma pare avesse deciso di non darle questa opportunità.

Pertanto, dopo essere tornata per avere l'ennesimo confronto con Armando Incarnato, non è più apparsa nello studio Mediaset. Intanto, si sa con certezza che il cavaliere napoletano, al contrario suo, fa parte del parterre degli uomini in questa nuova edizione, come gli anni passati. La sua ex fiamma Veronica farà pure ritorno? Lei stessa spiega cosa farà in futuro, rispondendo alla domanda di un fan su Instagram.

La Ursida confessa che un ritorno a Uomini e Donne non è nei suoi piani, almeno non in questo momento.

Al momento, la sua speranza è che partano degli impegni lavorativi, che le porterebbero "molte soddisfazioni". A quel punto, non potrebbe proprio partecipare. Detto ciò, non nega che un giorno effettivamente potrebbe fare ritorno nel parterre delle dame.