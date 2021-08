Gabriella Pession, 43 anni, è una donna dalle mille sfaccettature, in grado di dare concretezza al suo talento su più fronti. Per questo, oltre a fare l'attrice con successo, si è anche reinventata imprenditrice. A spiegare la sua nuova avventura ci ha pensato lei stessa, rilasciando un'intervista a Fanpage.it, a cui ha anche dato informazioni sul proseguo delle riprese della fiction La porta rossa sottolinea gossipetv.com di cui è protagonista con il personaggio Anna Mayer. In arrivo c'è la terza stagione, le cui riprese si inizieranno a girare a breve.

Una serie di impegni affrontati con serenità, che trova la base nella famiglia che ha formato con il marito Richard Flood, con il quale ha avuto il figlio Giulio. In Italia non è una cosa consueta vedere un'attrice che diventa imprenditrice. Infatti, la Pession ha guardato altrove per prendere ispirazione. Più precisamente agli Stati Uniti d'America, dove ha trascorso non poco tempo.

"Ho osservato la gigantesca industria del cinema e della televisione – ha spiegato in merito alla terra a stelle e strisce -, in cui è all'ordine del giorno che gli attori, dopo ve nt 'anni di carriera come la mia, diventino produttori, autori o sviluppino dei progetti. Si evolvono. Il mio allontanamento dall'Italia e dall'identità sociale solo come attrice, ha fatto fiorire in me la straordinaria volontà di creare dei progetti, comprare i diritti e sviluppare collaborazioni come quella con Endemol".