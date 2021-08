Veera Kinnunen, dopo aver annunciato di essere incinta (aspetta un figlio/a dal compagno Salvatore Mingoia, professione judoka e originario della Sicilia ma trapiantato a Roma da anni), ha dato ulteriori dettagli sulla sua dolce attesa. La danzatrice di Ballando con le Stelle, tramite alcune Stories Instagram, ha svelato di esser al quinto mese di gravidanza e che la data del termine è prevista per mercoledì 22 dicembre 2021, quindi a ridosso delle festività natalizie. Non solo scrive gossipetv.com il nascituro/a verrà alla luce a cavallo di due segni zodiacali: il Sagittario e il Capricorno. Chissà sotto quali stelle sarà accolto.

Nessuna indicazione è invece stata data circa il sesso della creatura da parte di Veera, anche se i palloncini rosa del post in cui ha annunciato di aspettare un bebè potrebbero far credere che la cicogna porterà una femminuccia. Capitolo Ballando con le Stelle: tantissimi fan della trasmissione si sono chiesti se in qualche modo riuscirà ad essere presente nel programma di Rai Uno. La risposta, scontata, è stata naturalmente "no".

Quest'anno non sarà in pista, ma ha assicurato che nel 2022 tornerà nel cast in forza a Milly Carlucci. "Non ci sarò a Ballando con le Stelle quest'anno, non sono nella condizione ideale per ballare – ha spiegato la danzatrice -. Mi dispiace, mi mancherà tutto, i colleghi e Milly, ma siamo veramente felici. Trovo che sia per una giusta causa. Non vedo l'ora di tornare in pista nel 2022. Dopo l'annuncio della dolce attesa, praticamente tutti i colleghi di Ballando con le Stelle si sono congratulati con lei. Tutti tranne uno: Stefano Oradei. Non una svista, pare.

Il ballerino ha vissuto una lunga e intensa love story con la Kinnunen, essendo stato al suo fianco ben 11 anni.

La relazione è naufragata nel 2019 e dopo la rottura Veera ha avuto una frequentazione con l'ex calciatore Daniel Osvaldo, suo partner nel talent show di Rai Uno.

All'epoca fece molto rumore la gelosia di Oradei. Gelosia che esplose prima che venisse ufficializzata la liaison tra la compagna e Osvaldo. Al netto di tutto ciò Stefano non ha spedito alcun messaggio all'ex , cosa che invece ha fatto con Ornella Boccafoschi, altra danzatrice professionista di Ballando che nelle scorse ore ha fatto sapere di essere incinta. La ballerina aspetta un figlio e il nome che ha scelto è Federico.