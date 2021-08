Deddy e Rosa Di Grazia tornano a far parlare il gossip di questa calda estate italiana. Ad innescare stavolta nuovi chiacchiericci sono state le ultime mosse social del cantante che, però, non sono state gradite dai fan della ballerina di Amici. I due ex allievi della celebre scuola di talenti di Maria De Filippi si erano conosciuti durante la partecipazione al programma. Tra loro evidenzia gossipetv.com era subito scoppiata una love story, che però non ha avuto alcun seguito nella vita reale, una volta spenti i riflettori del talent . Dopo un lungo silenzio, la ballerina ha voluto chiarire la situazione e annunciare la fine della loro relazione. Cose che capitano e nessuno ha colpa per questo.

Nelle ultime ore però alcuni utenti hanno notato delle mosse social di Deddy che hanno fatto andare su tutte le furie i fan della ballerina. Il cantante infatti avrebbe messo dei like sotto ad alcuni post di utenti che contenevano dei messaggi poco carini nei confronti di Rosa. Un gesto che non è piaciuto ed ha suscitato una valanga di critiche. Innescando così un clima d'odio e di tensione. Proprio per stemperare il clima teso che si è creato, Rosa è scesa in campo nelle ultime ore con un messaggio social dove lancia un appello ai suoi fan.

"Basta a tutto questo. Non se ne può più" ha scritto la Di Grazia, per poi aggiungere che chi la conosce e la segue sa bene la persona che è e cosa ha fatto.

Per la ballerina a tutto c'è un limite. Qualche settimana fa, infatti, aveva chiesto di voltare pagina e rispetto. Rosa rassicura i suoi fan dicendo: "Io oggi sono felice". Da qui l'appello: "A voi che mi sostenete non fate la guerra, non ne vale la pena". I due hanno anche smesso di seguirsi su Instagram e nelle ultime ore il cantante ha messo, per poi rimuovere, un like contro la Di Grazia. A quel punto i fan della coppia hanno iniziato a criticarlo spingendo lei a intervenire su Twitter. «Basta a tutto questo. Non se ne può più. Chi mi conosce e mi segue sa bene che la persona sono e ciò che ho fatto. A tutto c'è un limite. Ho chiesto di voltare pagina e rispetto. Io ad oggi sono felice», lo sfogo di Rosa.