Caterina Balivo, 41 anni e non sentirli: la conduttrice di Aversa si è immortalata su Instagram ai Bagni Tiberio di Capri, mostrando una forma impeccabile.

Magnifica nel costume intero: inutile dire che lo scatto è stato un successo sui social: c'è chi l'ha paragonata a una sirena, chi ha sostenuto che dà filo da torcere alle 20enni e chi ha addirittura azzardato un voto, 7. Il commento non è sfuggito a Caterina che ha avuto simpaticamente da ridire. Ma quale 7, un bel 10… "Voto 7? 10, perché non ci sono app".

Insomma, la Balivo ha voluto rimarcare che non ha usato filtri e che la sua linea è tutta farina del suo sacco. Non è la prima volta in questa torrida estate che la moglie di Guido Maria Brera ha dato sfoggio della sua forma smagliante. Infatti, non sono nemmeno mancate fotografie social in bikini, tutte prontamente commentate in modo entusiasta dal suo nutrito seguito di fan. Mare, relax, famiglia e sorrisi: questa la ricetta della conduttrice campana per affrontare i mesi più caldi del 2021. Nel frattempo in molti si chiedono quando la si rivedrà in tv.

Lo scorso anno una sola ‘scorribanda' nella giuria de Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci, ma nessun programma da guidare. Fu lei a dire addio alla Rai a fine stagione 2019/2020, decidendo di interrompere la sua avventura a Vieni da Me. A vincere sulla volontà di continuare fu la voglia di dedicarsi maggiormente alla famiglia e alla sua vita privata, dopo anni di impegno quotidiano sul piccolo schermo. A oggi Caterina non ha alcuna trasmissione.

Anche nella presentazione dei palinsesti autunnali Rai 2021 il suo nome non è stato associato ad alcuno show.

In diversi interventi la Balivo ha lasciato intendere di essere disposta a tornare in pista, ma solo per un programma in prima serata o con un appuntamento nel weekend, così da non dover essere impegnata quotidianamente. Chissà che strada facendo, nei prossimi mesi, i vertici di Viale Mazzini non le cuciano addosso un progetto su misura. La pazienza è la virtù dei forti, dicono i saggi… La conduttrice 41enne si è immortalata in bikini a Capri spiazzando i fan. Inutile infatti dire che la forma fisico del volto Rai è tra le più sfolgoranti. Tanti gli apprezzamenti: c'è chi l'ha paragonata a una sirena.