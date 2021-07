Che fine hanno fatto Diletta Leotta e Can Yaman? Dopo il viaggio in Turchia dove la presentatrice siciliana ha conosciuto la famiglia dell'attore turco la coppia è letteralmente sparita. Niente foto insieme sui social network e nessun scatto rubato da parte dei paparazzi.

I due, a quanto pare, stanno trascorrendo vacanze da s eparati. Diletta Leotta è in Sardegna con alcuni amici mentre Can Yaman è in Puglia. Tante, diverse, le segnalazioni che arrivano quotidianamente su Instagram.

Entrambi evidenzia gossipetv.com si mostrano sorridenti e disponibili con i fan ma preferiscono non aprire bocca sulle proprie faccende di cuore. Stando a quanto spifferato da Investigatore Social da giorni Diletta Leotta non indosserebbe più l'anello di fidanzamento che le ha regalato Can Yaman qualche mese fa. Un gesto chiaro che proverebbe che la liaison è giunta al termine. Pare che la conduttrice e l'attore dopo un'accesa discussione abbiano deciso di prendere strade differenti. Alla base delle incomprensioni tra Diletta Leotta e Can Yaman ci sarebbero delle differenze caratteriali troppo profonde che giorno dopo giorno avrebbero allontanati i due.

Sarà vero? Rottura definitiva, che sarà annunciata a breve, o solo una lieve crisi passeggera? Qualche settimana fa il padre di Can Yaman si era espresso in maniera positiva in merito al matrimonio tra Can Yaman e Diletta Leotta. Matrimonio che, secondo quanto trapelato in Turchia, si dovrebbe celebrare il prossimo anno. In realtà Yaman sognava di sposare Diletta già entro la fine di quest'anno ma la Leotta avrebbe posto un freno. Del resto Diletta Leotta e Can Yaman si conoscono da pochissimi mesi: fanno coppia fissa dallo scorso gennaio.

L'attore ha corteggiato il volto di Dazn su Instagram, con un messaggio privato in direct, fino ad ottenere un primo appuntamento con la complicità di alcuni amici in comune. In quasi otto mesi la relazione è letteralmente decollata con tanto di presentazioni ufficiali in famiglia e dediche d'a m o re importanti sui social network, a mezzo stampa e tv. Come finirà tra Diletta Leotta e Can Yaman? Chi vivrà, vedrà!