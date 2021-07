Michela Quattrociocche, 32 anni, è furiosa e, tramite un lungo e duro sfogo partorito sui social, mette in guardia chi si permette di diffondere notizie false relative alla sua vita privata. Laddove si dovessero verificare di nuovo casi di fake news che la tirano in ballo – ha sottolineato – procederà per le vie legali per tutelare la sua immagine. Ma che cosa è accaduto? Perché l'attrice si è ritrovata a dover denunciare con toni netti e decisi la violazione della sua privacy? Di recente sottolinea gossipetv.com alcune testate hanno sussurrato che fosse incinta. E tale spiffero non è stato assolutamente preso bene dall'ex di Alberto Aquilani.

Oggi Michela è felice al fianco di Giovanni Naldi, imprenditore attivo nel settore alberghiero. I due fanno coppia fissa da circa un anno. Un amore vissuto nell'ombra e nella riservatezza, lontano dai riflettori della cronaca rosa. Si ricorda che l'attrice classe 1988 è mamma di Aurora e Diamante, rispettivamente di 11 e 7 anni, frutti d'a m o re dall'ex marito Aquilani. Ebbene, nell'ultimo periodo, come sopra accennato, c'è chi ha insinuato di una presunta terza gravidanza.

La faccenda non è passata inosservata agli occhi della Quattrociocche che ha fatto chiarezza così: "Ogni giorno leggo falsità sul mio conto e rimango in silenzio perché non ritengo opportuno dare importanza a sciocchezze di questo tipo. Oggi leggo addirittura dei virgolettati dove avrei sostenuto di provare ad avere un terzo figlio. Beh non è così. In questo momento sono concentrata sulla mia vita lavorativa di mamma delle mie due bambine e di fidanzata. Ho deciso che tutte le falsità che leggerò sul mio conto da oggi in avanti verranno gestite in opportune sede legali. Sono stanca di rimanere in silenzio. Buona estate!"

Dunque non c'è alcuna cicogna in volo. Pruriti del gossip permettendo, Michela oggi ha ritrovato serenità e amore con Naldi, erede di una ricca famiglia di imprenditori alberghieri (il padre è al timone della Roberto Naldi Collection, una società che gestisce diversi hotel di lusso come il prestigioso Parco dei Principi Grand Hotel & Spa a Roma, oltre ad altre strutture extra lusso in giro per il mondo) .