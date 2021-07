Simone Bolognesi e Federica Lombardi di Uomini e Donne stanno insieme. I due hanno partecipato all'ultima stagione del programma, ma hanno abbandonato entrambi senza trovare l'amore. Fra loro è scoccata la scintilla al di fuori dello studio, però, e ora sono una coppia. Fuori dalla televisione hanno capito di stare bene insieme e fra loro è nata una storia, in cui però c'è un fantasma. Qualcuno nel passato di lui che non riesce proprio ad andare via.

Simone Bolognesi è l'ex di Belen Rodriguez, sono stati insieme nei primi anni di Belen in Italia. La loro storia sottolinea gossipetv.com pare sia durata un paio di anni, e molti altri sono passati da quando tra loro è finita. Simone non riesce a staccarsi del tutto da Belen e adesso Federica ha scritto una lettera su Di Più per chiedergli di progettare una vita insieme, dimenticando una volta e per tutte la Rodriguez. Ha iniziato dicendo di voler parlare del loro legame ma anche del fantasma della sua ex, ovvero Belen. Lei sente che insieme potrebbero costruire qualcosa di bello e di solido, qualcosa di importante, per questo vorrebbe fare un passo avanti nella relazione.

La distanza non li aiuta in questo: lei è di Bergamo, lui invece di Milano Marittima. Nella lettera, Federica ha chiesto a Simone di ritagliare più tempo per loro, ma anche altro. Nei giorni che ha trascorso a Milano Marittima, Federica ha sentito spesso gente chiedere a Simone di Belen, fanno battutine sul fatto che lui sia riuscito a farla innamorare. Lei non capiva inizialmente come mai, poi ha saputo che sono stati insieme anni fa, intorno al 2005. Per lei non è semplice sentire sempre parlare della bella argentina, ha definito Belen "un'ombra che aleggia sulle nostre vite".

Lei vorrebbe che Simone evitasse di rispondere alle domande sulla Rodriguez, magari con un secco "Ora c'è Federica". E non ha nascosto il suo fastidio: "Oggi sono qui a dirti che la cosa è abbastanza fastidiosa […].

Ora vorrei qualcosa in più. Un segnale forte che il passato è passato e sei pronto a voltare completamente pagina. […] Posso dirti solo una cosa: al prossimo che si avvicina chiedendoti di Belen, non gli faccio vedere la ‘famosa farfallina', ma direttamente l e…"