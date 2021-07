Manuela e Stefano di Temptation Island stanno insieme da quattro anni e mezzo, ma il rapporto è in crisi. Forse più in crisi di quanto pensasse il fidanzato, che in passato ha tradito Manuela. Lei si era trasferita per amore, ma già nei primi tempi di convivenza ha scoperto i tradimenti di Stefano, decidendo di tornare a vivere a Brindisi e interrompere la convivenza. Hanno deciso di partecipare a Temptation Island per questo motivo, ma a quanto pare lei ha deciso di vendicarsi dei tradimenti.

Lo ha fatto nella prima puntata parlando di come Stefano si comporta in casa, e nei social è rimbalzata ovunque la storia della tavoletta del wc. Stasera ha completato l'opera. Dopo il primo falò, Filippo Bisciglia è andato nel villaggio dei fidanzati per chiamare Stefano: aveva una comunicazione da fargli, per questo gli ha chiesto di raggiungerlo al falò. Appena si è seduto di nuovo sui tronchi, Stefano ha scoperto che Filippo aveva un altro video per lui. Quindi mette in evidenza gossipetv.com ha visto la sua fidanzata che si sfogava con dei tentatori e a uno ha raccontato di non avere più attrazione fisica per Stefano.

Manuela ha ammesso di tirarsi indietro nei momenti di passione, per un motivo ben preciso: "La vedo come una cosa sporca, specialmente come la fa lui. Non mi sento desiderata, come se lui facesse una cosa meccanica". Le sue parole sono rimbalzate ovunque sui social perché sono state abbastanza forti. Anche Stefano non ha reagito benissimo. Come è facile immaginare, il fidanzato era amareggiato ascoltando queste parole. Non sospettava che fossero questi i motivi dietro la scarsa passione degli ultimi tempi, al punto che ha chiesto addirittura a Filippo: "Tu come lo fai?". Era ironico, ovviamente.

Manuela ha aspettato Temptation Island 2021 per vuotare il sacco sul loro rapporto, a quanto pare.

Che faccia tutto parte di un piano di vendetta per i tradimenti ? C'è chi lo ha pensato, intanto Stefano ha deciso di non rimanere a guardare. Innanzitutto ha detto che non si aspettava di vedere una simile confidenza tra la sua fidanzata Manuela e il tentatore Luciano. Rientrato nel villaggio inoltre si è sfogato con gli altri fidanzati dicendo di volersi vivere al massimo l'esperienza adesso.