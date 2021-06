Francesca Fioretti si è raccontata in una intervista profonda e intima a Mow, parlando del suo libro Io sono più amore e della possibilità di innamorarsi ancora. Non poteva mancare il ricordo di Davide Astori, il papà della sua bambina scomparso prematuramente prima di una partita di calcio. Il giocatore della Fiorentina sottolinea gossipetv.com è rimasto nei cuori di tutti gli appassionati di calcio e dei tifosi viola, Francesca avverte ancora forte il dolore della sua perdita ma è un dolore che ha cambiato colore nel tempo. Lo ha confermato anche in questa nuova intervista, parlando del suo rapporto con gli uomini oggi.

La Fioretti ha spiegato che gli uomini si approcciano con più delicatezza conoscendo la sua storia, ma i casi umani non mancano mai. Di sicuro chi deciderà di stare al suo fianco dovrà farlo con la consapevolezza di cosa lei e sua figlia hanno sulle spalle: "Accogli me, accogli Vittoria e accogli pure il nostro dolore", ha detto. Ciò non vuol dire che amerà meno, perché la forza dell'amore, ha spiegato, è più forte del dolore.

In futuro si vede accanto a una persona coraggiosa, perché Francesca Fioretti ha voglia di innamorarsi ancora: "Dopo tre anni ho imparato a convivere con questa storia, la mia paura più grande era non riuscirmi a godermi le cose. Vorrei ancora sorprendermi, innamorarmi, emozionarmi ancora, vorrei ancora essere felice". Sua figlia Vittoria le chiede un fratellino o una sorellina, ma anche perché non c'è un uomo che vuole sposarla.

In tre anni ha avuto delle frequentazioni, ma di una cosa è certa: il suo futuro compagno non somiglierà a Davide. Su questo è stata chiara : "La persona che mi attirerà in futuro non sarà mai simile a Davide, lui aveva un carattere particolare, ci compensavamo, gli aspetti di Davide non li cercherò in altri. In altri troverò qualcosa che lui non aveva. L'amore per Davide non finirà mai, ma con il tempo si trasforma e non vuol dire che non mi innamorerò più. In questa cosa ci credo fortemente". Nel corso dell'intervista, Francesca Fioretti ha raccontato l'ultimo ricordo di Davide Astori.

Ha ricordato quindi l'ultima volta che lui l'ha salutata prima di partire per la partita a Udine. Le ha detto che sarebbe tornato presto, non fermandosi a dormire fuori casa anche dopo la trasferta e lei era felicissima di questo. Di quei momenti ricorda proprio tutto: "Mi ricordo tutto, come era vestito e il bacio che mi ha dato".