Elisabetta Gregoraci è sconvolta. Via social, nelle sue storie, racconta la brutta disavventura di cui è stata protagonista: tornata da Capri dopo alcuni giorni di vacanza ha trovato un ladro in casa a Monte Carlo.

La paura è stata tanta, ma la showgirl 41enne non si è fatta prendere dal panico. Neppure Nathan Falco ha esitato davanti al malfattore in fuga, inseguito dalla madre: con la mente lucida, ha chiamato la polizia. Il figlio di 11 anni si è comportato come un vero eroe.

La mora, ex moglie di Flavio Briatore, è ancora provata dalla vicenda. Il ladro è stato subito arrestato. Eli racconta tutto. "Oggi sono andata a prendere Nathan a scuola. Rientrando mi sono trovata un ladro in casa. E' stata una giornata abbastanza movimentata e difficile, ci siamo spaventati tutti. Non so con quale freddezza sono riuscita a inseguire il ladro e a fare dei video. Grazie a Dio riporta in un servizio gossip.it il ladro è stato catturato ed è stato arrestato", rivela la calabrese. "Nathan ha avuto la prontezza di chiamare la polizia.

Il primo incontro con lui l'ha avuto la mia tata, che si è spaventata tanto.

Questo personaggio ha iniziato a lanciare calci e ad aggredirla, ma grazie a Dio sta bene, ci siamo solo spaventati", aggiunge ancora la Gregoraci. "La polizia è arrivata dopo pochi minuti, io l'ho inseguito urlando e diciamo che l'ho messo all'angolo. L'hanno catturato e adesso è in prigione, dove è giusto che sia", spiega l'ex gieffina vip. Eli poi conclude: "Questa giornata ci ha lasciato un po' scombussolati ma posso raccontarvela con il sorriso perché è tutto passato e stiamo tutti bene.

Le cose belle ve le racconterò domani, perché mi devo ancora riprendere".

Elisabetta Gregoraci condivide con i fan una foto di lei insieme al figlio Nathan Falco: il bambino ha dimostrato grandissimo coraggio e tanto sangue freddo: "Il mio campione che ha protetto la sua mamma e tutti. Ti amo Nathan Falco Briatore", scrive fiera del piccolo uomo che ama follemente. Pubblica pure uno scatto in cui si intravede lei a letto insieme al ragazzino, Eli gli tiene la mano. "Giornata pesante per noi…Faccio fatica ad addormentarmi…Siamo tutti un po' scombussolati e stiamo un po' così…ma tu finalmente ti sei addormentato…Riposa mio piccolo eroe, la tua mamma ti proteggerà sempre con tutte le sue forze. E tu sei il mio piccolo eroe", sottolinea.