Giornata di festeggiamenti in casa Totti. Francesco e la moglie Ilary Blasi hanno raggiunto il traguardo del 16esimo anniversario di matrimonio sabato 19 giugno 2021. Per l'occasione la coppia – tra le più solide dello showbiz italiano – ha optato per una cena fuori speciale e romantica, alla presenza dei tre figli Cristian, Chanel e Isabel, frutto del loro grande amore. Per brindare a questo anniversario – noto come anniversario d'edera – Ilary e Totti hanno scelto Violante Guerrieri Gonzaga a Roma. Una terrazza mozzafiato scrive gossipetv.com di fronte alla cupola di San Pietro. Si trova all'ultimo piano di Palazzo Taverna.

L'edificio rinascimentale, voluto dal cardinale Giordano Orsini, è a pochi passi da Castel Sant'Angelo. Nel cortile una fontana disegnata da Antonio Casoni. Qui Paolo Sorrentino ha girato alcune scene del film Premio Oscar La Grande Bellezza mentre Gabriele Muccino, colpito dalla vista del terrazzo, ha preferito l'attico per due spot dell'acqua minerale San Benedetto. Si tratta di una location – chiamata anche Vio's Cooking – che propone una vera e propria "cooking experience" creata per "persone selezionate" che vogliono cenare nel cuore della Capitale. Totti e Ilary hanno condiviso su Instagram uno scatto in cui appaiono più innamorati che mai.

Alle loro spalle si vede il Cupolone mentre Ilary Blasi, di spalle, stringe in mano un bicchiere di buon vino bianco. Il marito la guarda con occhi sognanti, più coinvolto che mai nonostante lo scorrere del tempo.

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno festeggiato il loro anniversario di matrimonio con i tre figli Cristian, Chanel e Isabel, che hanno rispettivamente 15, 14 e 5 anni. Un modo pure per riabbracciare l'ex attaccante giallorosso, che nelle ultime settimane è stato all'e ste ro per impegni di lavoro. Lo sportivo si è perso nei giorni scorsi il Battesimo della nipote Jolie, figlia della cognata Melory, alla quale Ilary Blasi ha fatto da Madrina. Per festeggiare il 16esimo anniversario di matrimonio con il marito la conduttrice dell'Isola dei Famosi ha raccolto i capelli in uno chignon e indossato un aderente abito bianco.