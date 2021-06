Belen Rodriguez, la gravidanza è dolcissima, tra relax, coccole e amore. Al suo fianco c'è sempre, come un'ombra, Antonino Spinlabese, il giovane hair stylist di undici anni più giovane di lei che le ha rubato il cuore l'e st ate scorsa, dopo che è naufragato per la seconda volta il matrimonio con Stefano De Martino. Nelle scorse ore la modella argentina è tornata a sfoggiare il suo pancione su Instagram, consegnando alla sua sterminata fanbase una fotografia zuccherosa. Nella fattispecie ‘Belu' si è ritratta in penombra, tutta al naturale, come mamma l'ha fatta e di profilo, sfoderando il ventre e informando che la dolce attesa è arrivata alla 33esima settimana.

Il che significa che il parto di Luna Marie (questo il nome scelto da lei e Antonino per il frutto d'amore) si avvicina, facendosi sempre più imminente. Non appena la sudamericana ha postato la fotografia evidenzia gossipetv.com è stata raggiunta da una miriade di commenti. Tantissimi gli utenti che hanno apprezzato l'istantanea, considerandola un inno alla maternità.

Qualcuno ha anche scherzato sul pancione. "Io quando non vado in bagno", ha scritto una utente. "Non vale più questa battuta. Ho un cocomero al posto della pancia", ha risposto simpaticamente la Rodriguez. In effetti ora il suo pancione è ben pronunciato.

Nemmeno un anno fa, Belen e Stefano si dicevano addio, lasciando tutti a bocca aperta. Le cause profonde della separazione restano a oggi ignote, avendo i diretti interessati preferito mantenere assoluto riserbo e parlando soltanto genericamente di incomprensioni e mancanze. Fatto sta che la Rodriguez, grazie all'incontro con Antonino, ha in fretta ritrovato serenità e stabilità. Ed ora è pronta a diventare mamma per la seconda volta, dando un fratellino a Santiago, il primogenito avuto dal danzatore campano che, a differenza dell'ex compagna, attualmente è single. Più volte chiacchierato dal gossip per flirt veri e/o presunti, per il momento De Martino se ne sta solo soletto. Le corteggiatrici non mancano, ma dopo la batosta della rottura con Belen ci va con i piedi di piombo.