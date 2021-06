Beatrice Marchetti è in finale all'Isola dei Famosi 2021, ma non ha messo d'accordo proprio tutti. La sua avventura sulla spiaggia insieme agli altri naufraghi non è durata molto: il pubblico l'ha eliminata dopo poche puntate. Lei però ha accettato di proseguire il gioco da sola su Playa Imboscada, che poi è diventata Imboscadissima. Questa si è rivelata una mossa vincente per la naufraga, perché vivendo da sola su una spiaggia sottolinea gossipetv.com ha conquistato una grande fetta di pubblico. Non tutti però sono d'accordo con il suo posto in finale e avrebbero preferito Isolde Kostner.

Per questo motivo dopo la semifinale di ieri sera c'è stata una vera e propria pioggia di critiche per Beatrice.

Sotto al post sul profilo Instagram dell'Isola dei Famosi ci sono moltissimi commenti contro la modella. Ci sono alcune critiche più condivide di altre. Per esempio quella di aver passato quasi tutto il tempo senza vivere in gruppo, quindi senza scontri e senza esporsi, senza mostrare il suo vero carattere. La convivenza con gli altri naufraghi fa parte del reality show, ma non è la prima volta che un concorrente dell'ultima spiaggia raggiunge la finale. Anche questo, quindi, fa parte del gioco.

Chi è d'accordo con questa corrente di pensiero comunque è Luca Vismara, ex naufrago dell'Isola dei Famosi. Su Twitter ha scritto: "Per me Beatrice comunque non ha fatto un'Isola pazzesca. Se proprio devo essere sincero. L'Isola è anche la convivenza con gli altri". Qualcuno ha anche criticato la prova leader.

Il primo motivo è uno dei soliti: le prove andrebbero svolte in contemporanea, altrimenti il secondo è favorito avendo un obiettivo da superare. Qualcuno ha sollevato altre polemiche: Beatrice ha tenuto le gambe distese anziché piegate e secondo qualcuno non avendo mai fatto prove nelle settimane precedenti è più in forze rispetto agli altri.

Se da una parte ci sono coloro che elogiano la concorrente, non notando mai alcun passo falso da parte sua, dall'altra ci sono persone a cui non convince.

Anche un altro ex naufrago si è espresso su Beatrice Marchetti all'Isola dei Famosi 2021. Ieri sera la naufraga si è guardata allo specchio dopo tante settimane e vedendosi dimagrita ha detto che adesso che è magra potrà lavorare nella moda. Una frase che ha fatto infuriare una parte del Web e che non è piaciuta neanche a Jonathan Kashanian. Un caso di cui ci parlerà ancora.