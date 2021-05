Addio alle Veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva.

Le due ballerine lasciano Striscia la notizia: la loro ultima puntata è prevista per il prossimo sabato 12 giugno. Shaila e Mikaela vanno via dal tg satirico dopo quattro anni di "onorato servizio" e aver battuto ogni record . Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva sono diventate col tempo le Veline più longeve di Striscia la notizia. Con 886 puntate all'attivo hanno superato le precedenti tenutarie del titolo, Federica Nargi e Costanza Caracciolo (885 puntate). Medaglia di bronzo al duo formato da Ludovica Frasca e Irene Cioni (866 puntate).

Shaila e Mikaela sono, inoltre, le uniche nella storia della trasmissione ad aver condotto Paperissima Sprint in coppia rimanendo ancora le Veline in carica. In questi quattro anni sottolinea gossipetv.com la Gatta e la Neaze Silva, prime vere ballerine della storia di Striscia la notizia, si sono esibite in balletti fuori dall'ordinario. Si sono messe alla prova con stacchetti sott'acqua in apnea, facendo evoluzioni sospese nel vuoto in studio, si sono scambiate i volti con una mossa grazie alla tecnologia del deepfake. Shaila e Mikaela sono state le prime a essere trasformate in avatar 3D ballando in diverse dimensioni/mondi.

Addirittura, si sono moltiplicate in 12 Veline che hanno danzato contemporaneamente sul bancone del tg satirico. Non solo: Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silvia sono state le uniche ad aver cantato con la propria voce durante uno stacchetto. In più sono stati tre i Tapiri d'oro social consegnati dalle ragazze: a Wanda Nara, Barbara D'Urso e Pierdavide Carone con i Dear Jack.

All'inizio non è stato facile, soprattutto per Mikaela Neaze Silva che è stata ricoperta di insulti e critiche per via delle sue origini. La 27enne è nata a Mosca da papà angolano e mamma afghana ma è cresciuta a Genova. La Velina bionda ha dichiarato: "All'inizio non è stato facile, in tanti mi hanno ricoperta di insulti. L'Italia oggi è sempre più multiculturale. Viviamo un momento delicato, come le proteste di Black Lives Matter insegnano. Spero di vedere molte altre ragazze di colore in tivù. Mi piacerebbe essere stata di ispirazione per tutte quelle bambine che non trovavano quasi mai qualcuno come loro sullo schermo e che pensavano di dover cambiare, stirarsi i capelli, essere diverse".