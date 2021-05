Carolina Marconi è stata operata per un tumore al seno. L'attrice e showgirl venezuelana, tra i protagonisti del Grande Fratello 4, rivela tutto sul social. Parla del cancro e racconta le sue paure per sconfiggere la malattia. "Inizio la chemio a metà giugno", confida. "Il 24 marzo mi hanno diagnosticato un tumore al seno, ricordo quando i medici me l'hanno detto: mi si è gelato il sangue e sono scappata di corsa come una furia sbattendo la porta, sono andata al bar della clinica scoppiando in un pianto senza fine, i pensieri mi tormentavano, mi chiedevo e ora tutti i miei sogni? I miei progetti? Sopratutto di diventare mamma, come faccio? Mi sentivo finita come donna, distrutta mi mancava l'aria, ero persa", svela Carolina.

"Mi sono calmata, anzi dovevo farlo per forza e sono rientrata in stanza dai medici che a loro volta hanno cercato di tranquillizzarmi…così metabolizzata la notizia mi sono asciugata le lacrime", spiega. I dottori le hanno consigliato di operarsi il prima possibile: "Il 6 aprile, giorno dell'intervento spiega gossip.it ho affrontato u n'operazione difficile durata più o meno 8 ore perché oltre all'esportazione del tumore dovevo ricostruire anche la mammella…ebbene sì ho sacrificato la mia mammella per evitare la radio". La Marconi prima di addormentarsi ha scritto ‘ti amo' a tutte le persone a cui vuole bene: aveva paura di non svegliarsi più. "L'intervento è andato bene mi sono svegliata salva salva…E'stata dura la ripresa ma io sono troppo tosta.

Purtroppo è uscito l'esame istologico…devo fare per forza la chemio per 6 mesi per prevenzione…", spiega ancora "Il 4 maggio mi è ricrollato ancora il mondo addosso. Perché non era finita lì ma va bene così mi ero promessa che avrei affrontato tutto con serenità coraggio e determinazione…sono momenti di vita che vorrei non ti accadessero mai ma combatterò e tornerò a sorridere come sempre. Vorrei ringraziare pubblicamente tutta la mia famiglia, il mio compagno e gli amici che mi sono stati sempre vicino vi amo non smetterò mai di ringraziarvi sono fortunata e un grazie speciale a tutti i medici e infermieri che mi stanno seguendo giorno dopo giorno. Ragazzi fate prevenzione vi aiuta a salvarvi e durate di più...la vita è bella", scrive.