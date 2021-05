Non è più una novità: Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi si sono lasciati. Dopo due anni d'amore e tanti progetti per il futuro la coppia è scoppiata. A prendere la decisione finale è stata la modella 23enne, che ha cambiato vita nel giro di pochi mesi. Ha mollato Lenticchio, ha detto addio alla città natale Salerno e si è trasferita a Milano, dove ha comprato casa con il prezioso aiuto dei genitori. In una lettera pubblicata sul settimanale Di Più Francesco Chiofalo ha raccontato, piuttosto amareggiato, tutta la verità.

Il 32enne ha ammesso che credeva molto in questa relazione, tanto da arrivare al punto di fare uso della chirurgia estetica per piacere di più ad Antonella Fiordelisi. Nell'ultimo periodo Francesco è cambiato parecchio: si è rifatto il naso e si è sottoposto ad un trapianto di barba e capelli. Chiofalo ha raccontato: "Antonella ha instillato in me profonde insicurezze. Diceva che non le piacevano più il mio modo di parlare e di vestire e il mio aspetto fisico. Diceva che mi voleva più elegante, che dovevo "sfinare" il naso", ingrandire le labbra, fare un trapianto di barba. E io, innamorato pazzo, mi sono fatto condizionare e ho iniziato a stravolgere il mio aspetto" Non solo: Francesco Chiofalo rivela gossipetv.com ha iniziato pure a ristrutturare la sua casa romana in vista di una convivenza con Antonella Fiordelisi.

Una convivenza che di fatto non è mai cominciata.

"Penso che dietro queste critiche ci fosse l'influenza dei suoi genitori, che non hanno mai nascosto la loro antipatia nei miei confronti. Non mi vedevano alla sua altezza, mi consideravano troppo rozzo e forse l'hanno condizionata fino a spingerla a lasciarmi". A detta di Lenticchio, poi, Antonella è stata poco elegante nello sbandierare di continuo sui social network che è stata lei a lasciare l'ormai ex fidanzato.

Un gesto che ha ferito molto Francesco insieme al video della Fiordelisi che sbaciucchia Akash Kumar, il modello di origini indiane ex naufrago dell'Isola dei Famosi. Oggi Francesco Chiofalo ha assicurato di stare bene anche se profondamente deluso e amareggiato per come è finita questa relazione. La più importante dopo quella con Selvaggia Roma, durata ben cinque anni. La coppia ha partecipato a Temptation Island nel 2017.