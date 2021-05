Damiano dei Maneskin è fidanzato: fan e ammiratrici, anche attempate, mettetevi il cuore in pace. La sua dolce metà scrive oggi.it si chiama Giorgia Soleri: 25 anni, professione modella e influencer. Con lei, il cantante della band vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo fa coppia da tempo, ma solo ora esce allo scoperto: "Dopo quasi quattro anni si può dire, no?", scrive postando sui social la loro prima foto insieme. Damiano David (questo il suo nome all'anagrafe), cui nel tempo sono stati attribuiti senza alcun riscontro flirt e una love story con la bassista dei Maneskin Victoria De Angelis, posta finalmente una foto con la fidanzata: è il momento di far sapere a tutti che il suo cuore batte per la modella e influencer da oltre 127 mila follower, un numero destinato a salire con questo salto di notorietà.

"Poso, amo, mostro il c**o su Instagram e mangio amatriciana", scrive Giorgia Soleri nella sua ironica bio su Instagram, "nel mentre scrivo poesie e faccio la femminista guastafeste". È lei la giovane protagonista dell'ultimo spot della birra Moretti. È lei la compagna del sex symbol del rock italiano. Sui social Giorgia racconta del suo lavoro e anche dei suoi problemi. Durante il lockdown aveva scritto un post sulla salute della madre: "Purtroppo mi trovavo a Napoli e non potevo permettermi 1 mese di hotel. Inoltre se fossi tornata a Milano sarei stata da sola dato che abito a 30 km dalla città. La mia famiglia, compresa mia mamma, è chiusa in casa. Come sapete è una paziente oncologica…".

Con una foto in cui appare in lacrime, ha informato i follower anche della malattia di cui soffre, la vulvodinia: "La chiamano ‘malattia invisibile' ma io ricordo con estrema precisione tutte le rinunce e le limitazioni a cui mi ha costretta", scrive raccontando delle "infinite notti che in questi 8 anni sono state interrotte da dolore, brividi urla e lacrime, e che mi hanno rovinato la vita (…). Ho scoperto di non essere sola, ma che le donne affette da questa patologia sono tantissime. Non siamo colpevoli, non siamo rotte e non siamo difettose. Siamo malate e meritiamo comprensione e rispetto". Ora la rivelazione della già lunga storia d'amore con il 22enne Damiano. "Chiedimi se sono felice", scrive Giorgia in uno dei suoi ultimi post. E la risposta, prevedibile, non si è fatta attendere. "Al tuo posto tutte noi saremmo felici".