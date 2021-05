Il paradiso delle fashion addicted. Così può essere definita la casa di Giulia De Lellis, che ieri è stata subissata di abiti in occasione di speciali "pulizie di primavera" che l'influencer ha portato avanti in vista della partenza per il set di Love Island. De Lellis, ex corteggiatrice di Uomini e Donne con 5 milioni di follower, ha chiamato esperti del settore per risistemare la sua cabina armadio ed ha mostrato il risultato ai follower.

La cabina armadio di Giulia De Lellis

La stanza di Giulia scrive today.it è composta da camera da letto più cabina armadio. "Sarà una giornata molto lunga ha esordito in un video pubblicato tra le Instagram Stories Se ci sono volontari a Milano venite ad aiutarmi. Ci sono sei persone chiuse per tutto il giorno in casa mia". Durante la 'lavorazione', l'intera casa è stata ricolma di abiti sparsi ovunque: giacche sulle sedie, cappelli in cucina. Al termine del lavoro fatto nel suo appartamento, la webstar ha ammesso: "Alcune cose neanche sapevo di averle". E gli abiti non smettono di arrivare. Giorno dopo giorno infatti Giulia, tra le influencer di moda più seguite della rete, riceve pacchi regalo da parte di aziende intente a sponsorizzare i loro prodotti. La carriera della 25enne romana è in piena ascesa.



Il nuovo programma di Giulia De Lellis e l'amore per Carlo

Dopo il debutto a Uomini e donne e la chiacchieratissima relazione con l'ex tronista Andrea Damante, De Lellis ha saputo ritagliarsi una sua fetta di pubblico online e sul piccolo s chermo. I suoi post raggiungono una media di 150mila like e le produzioni televisive la coinvolgono in nuovi progetti: dopo la conduzione di Giortì in coppia con Gemma Galgani (esperimento di webtv lanciato da Fascino PGT, la società di produzione di proprietà di Maria De Filippi e RTI), adesso debutterà al timone di Love Island al via lunedì 7 giugno 2021 su Discovery + e poi su Real Time. Intanto anche la vita privata prosegue a gonfie vele: da alcuni mesi è legata a Carlo Gussalli Beretta, ereditiere della famosa dinastia di armatori nonché ex della showgirl Dayane Mello.