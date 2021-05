E' inutile girarci intorno: la nuova edizione dell'Isola dei Famosi non sta avendo il successo sperato ed è per questo che, di settimana in settimana, la produzione si sta ingegnando per tenere viva l'attenzione alimentando dinamiche che, complice l'uscita di personaggi forti come Elisa Isoardi e Vera Gemma, sembrano avere le stesse possibilità di riprendersi di un elettrocardiogramma con le pile scariche. Dopo aver affollato lo studio coinvolgendo personaggi come Asia Argento e Giulia Salemi, l'Isola ha deciso, però, di spingersi ancora più oltre arruolando un naufrago «di pregio» come Ignazio Moser con tanto di fidanzata Cecilia Rodriguez, collegata a distanza per tenere d'occhio le prodezze del compagno di cui è gelosissima.

Gelosia scrive vanityfair.it della quale gli autori conoscono evidentemente i limiti, visto che, a neanche cinque minuti dallo sbarco in Honduras, a Moser viene chiesto di lanciarsi nella stessa prova che tre giorni prima Gilles Rocca aveva rifiutato senza indugio: baciare sulla bocca Francesca Lodo in apnea per permettere alla showgirl di gustarsi un piatto di spaghetti che l'ultima volta non ha avuto la possibilità di assaggiare. È evidente, a questo punto, che l'Isola abbia capito che conviene più puntare sugli sviluppi esterni al gioco – ossia i primi piani di Cecilia che osserva il fidanzato immergersi con la Lodo raccomandandosi di «non tirare fuori la lingua» – che su quelli interni che, complice un inviato un po' spento come Massimiliano Rosolino, faticano a ingranare trascinandosi a fatica attraverso prove leader e di immunità che, con tutto il bene e con tutta l'intenzione, hanno anche un po' stancato.

Un po' Temptation Island (alla fine sempre di isola si tratta) con un pizzico di gossip extra (ai tempi dello scandalo Vallettopoli pare che Francesca Lodo avesse querelato Belén Rodriguez), l'Isola dei Famosi insiste ancora con Cecilia e Ignazio coinvolgendoli in giochini di affinità moderati da Ilary Blasi che, in studio, è ormai in buona compagnia. Insieme ai tre opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, la puntata del 29 aprile vede, infatti, anche la partecipazione di Jeda, Giulia Salemi, Giovanni Ciacci e Cecilia Rodriguez, rendendo lo studio più affollato dell'Honduras e facendo passare tutto il resto – incluso il televoto aperto tra Gilles, Roberto e Rosaria – in secondo piano.