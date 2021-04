Un sorriso radioso, il pancione già visibile sotto il vestito leggero, e l'ecografia in mostra: così Lorella Boccia ha voluto annunciare sui social la sua prima gravidanza. Sullo sfondo della foto c'è Niccolò Presta, suo marito dal 2019, che esulta all'idea di diventare presto papà. "Amore ti amo non solo per ciò che sei ma per ciò che sono quando sono con te. E adesso non sono sola, non siamo soli...adesso siamo noi tre.Respiriamo insieme una nuova vita. Ti amo" ha scritto Lorella su Instagram.

La ballerina e conduttrice evidenzia tgcom24.mediaset.it ha postato una foto a bordo piscina, con addosso un abito leggero celeste (un indizio sul sesso del nascituro?) che sottolinea la pancia già rotonda e uno dei suoi sorrisi più belli.

Anche Niccolò ha dato la bella notizia ai follower, scegliendo uno scatto più romantico rispetto a sua moglie.

Loro sono abbracciati in secondo piano, mentre in evidenza c'è l'ecografia. "Questa è un'immagine che cambia la mia vita, il mio modo di pensare, il mio modo di agire. Questa immagine mi toglie il fiato e allo stesso tempo mi da la sensazione di aver iniziato solo ora a respirare davvero", ha scritto. Per loro sono arrivati una pioggia di auguri dai follower e dagli amici vip: Diana Del Bufalo, Shayla Gatta, Beatrice Valli, Mara Venier, Bianca Atzei, Simona Ventura...I più dolci sono stati però quelli del futuro nonno Lucio Presta, papà di Niccolò.

Postando la foto di un paio di scarpine, il manager ha scritto: "Che bello sapere di diventare nonno di sangue, dopo la gioia dell'arrivo di Pietro (nipote di sua moglie Paola Perego, ndr), ora un'altra cicogna vola sul tetto della mia famiglia, è proprio vero che i bimbi portano bene e ci rendono felici".

