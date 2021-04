Rosa Perrotta aspetta un altro figlio da Pietro Tartaglione? Il dubbio corre tra i follower dell'ex tronista di Uomini e Donne, oggi web influencer e opinionista tv. In questi giorni evidenzia gossipetv.com Rosa ha lasciato Milano, dove si è trasferita da qualche mese con Pietro, per una fuga rilassante e romantica a Bormio, alle terme. Rosa Perrotta indossa un braccialetto anti-nausea durante la colazione, quindi appena sveglia. Un braccialetto sfoggiato solo qualche mese fa anche da Belen Rodriguez, in attesa della seconda figlia che nascerà all'inizio dell'estate.

È risaputo che i primi mesi di gravidanza siano caratterizzati da nausee mattutine: Rosa Perrotta è dunque incinta di nuovo? Non solo: in una storia successiva l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi entra in piscina sfoggiando un costume intero floreale. Un costume dal quale si intravede un pancino alquanto sospetto. Due indizi piuttosto importanti che potrebbero confermare l'eventuale dolce attesa di Rosa Perrotta. Al momento la diretta interessata, così come il compagno Pietro Tartaglione, tengono la bocca cucita.

La coppia nata a Uomini e Donne, però, non ha mai nascosto la voglia di allargare la famiglia dopo la nascita del primogenito Dodo Il piccolo Domenico, chiamato così in onore del padre di Pietro ma subito soprannominato Dodo, è arrivato nel 2019.

Un arrivo inatteso, non programmato, che ha spinto Rosa e Pietro a rimandare le tanto agognate nozze.

A due anni di distanza è giunto il tempo di fare il bis? Forse sì visto che la crisi che ha colpito Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione è solo un ricordo lontano.

Lo scorso autunno i due hanno vissuto un momento difficile, che li ha spinti ad allontanarsi e a riflettere sul loro progetto di vita insieme. Una crisi come altre, di quelle che capitano a tante coppie, ma che ha fortificato ancora di più il rapporto tra l'ex tronista e il suo ex corteggiatore. Oggi Rosa e Pietro sono tornati ad essere affiatati e complici nonché genitori amorevoli per il loro Dodo. Non resta che attendere una conferma o, perché no, un terzo indizio…