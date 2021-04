Giulia Salemi si è raccontata in una lunga intervista concessa al settimanale Diva e Donna. La nuova fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha svelato alcuni lati inediti della sua vita privata: dalle origini iraniane ai problemi col padre passando per il divorzio dei genitori e i momenti di infelicità. Giulia Salemi è italo-iraniana.

Il padre, Mario, è un poliziotto di Piacenza. La madre, Fariba Tehrani, è nata e cresciuta in Iran e in Italia ha aperto un centro di bellezza. Giulietta fin da piccola ha dovuto fare i conti con stereotipi e prese in giro.

A scuola la chiamavano "l'araba" e ha subito del bullismo.

Oggi - scrive gossipetv.com - Giulia Salemi è socievole, vivace e spontanea ma da bambina è stata costretta a cambiare due scuole elementari. Era una ragazzina introversa, che aveva difficoltà a socializzare perché veniva recepita come "diversa" dagli altri. Col tempo qualcosa è cambiato anche se Giulia, per volere di mamma Fariba, ha imparato a parlare bene il farsi. La Salemi non visita però l'Iran da tempo: l'ultima volta risale a 14 anni. Ha un bel rapporto con i parenti di Fariba Tehrani che vivono ancora lì. Nonostante le sue origini Giulia non è musulmana, come spiegato alla rivista edita da Cairo Editore : "Sono cattolica. Mia madre è musulmana ma molto aperta mentalmente. La domenica andavo a messa. Mia nonna paterna Giulia mi ha insegnato tutte le preghiere". Oltre al bullismo l'infanzia, o meglio l'adolescenza, di Giulia Salemi è stata segnata dal divorzio dei suoi genitori.

È successo quando aveva 16 anni e ha stravolto la vita della web influencer.

Giulia si è ritrovata sbattuta tra avvocati, giudici, denunce. Si è schierata dalla parte della madre e per due anni non ha rivolto la parola al padre. Ritrovare il signor Mario al Grande Fratello Vip è stata una grande gioia per Giulia Salemi. La riconciliazione definitiva dopo tante incomprensioni. Giulia ha stretto un buon rapporto anche con Margherita, la sorellina nata tre anni fa dal secondo matrimonio del padre. Adesso Giulia Salemi è felice ma ha dovuto attraversare tanti altri momenti difficili, come quello successivo alla rottura con Francesco Monte.