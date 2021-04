Sono stati attimi intensi e dolorosi, ma Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca possono tirare un sospiro di sollievo. La loro piccola Blu Jerusalema, di appena sei mesi, ha subito un'intervento a causa di una malformazione congenita. A qualche giorno di distanza dall'operazione evidenzia in un servizio tgcom24.mediaset.it la coppia ha condiviso l'esperienza sui social. "Sono stati giorni difficili... adesso siamo a casa e ringraziamo Dio", ha scritto l'imprenditore postando uno scatto con la figlia.

"Lunedi il nostro piccolo angelo Blu è stata operata per correggere la palatoschisi congenita (una malformazione caratterizzata da una fessura sul palato, ndr). Sono stati giorni molto difficili, vedere una creatura innocente soffrire è un esperienza molto provante", ha raccontato Vacchi ai suoi follower.

"Lei, con la sua dolcezza e la sua forza, ha attraversato questa tempesta con la calma e la forza di cui Dio l'ha dotata. Sono orgoglioso di essere suo padre", ha proseguito, esprimendo poi un pensiero di solidarietà a tutti i genitori che stanno affrontando un problema di salute con le loro creature".

Anche Sharon ha raccontato l'esperienza sui social, mostrando alcune immagini filmate con la bambina in ospedale. "Che il tuo bambino subisca qualcosa di così serio come un intervento chirurgico, scuote davvero tutto il tuo mondo di genitore", commenta. "Il nostro angelo davvero non smette di stupirci! Era così coraggiosa, calma e dolce in tutto questo. Mi rende così orgogliosa di essere sua madre!" scrive prima di mandare un abbraccio a tutti i genitori che stanno affrontando sperienze simili.

Per Blu Jerusalema tutto si è concluso per il meglio, e mamma e papà possono tirare un sospiro di sollievo. "Adesso siamo a casa la conclusione e ringraziando Dio rivolgiamo un pensiero di solidarietà a tutti i genitori che stanno affrontando un problema di salute con le loro creature. Che Dio possa sempre proteggerli e benedirli". Per Vacchi decine e decine di messaggi di incoraggiamento e auguri.