Martina Colombari, 45 anni, di cui 25 passati al fianco del compagno "storico", Billy Costacurta, 54 anni e sposato nel 2005, si è confidata in una lunga intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero. La showgirl romagnola, che è anche mamma di Achille, nato 16 anni fa, ha fatto il punto su diversi argomenti, personali e non. Si comincia dal suo "mestiere", quello di mamma «il più difficile del mondo, specialmente adesso. Si va a intuito, col cuore e con la testa. E come si fa, si fa male», ha spiegato Martina, riferendosi al figlio e al periodo attuale, quello segnato dalla pandemia di Covid. La Colombari non si nasconde e racconta di essersi rivolta ad uno psicologo per aver un aiuto a livello familiare perché «nei momenti di difficoltà, non è qualcosa di cui ci si debba vergognare. Anzi».

Il fatto di essersi affidata ad un esperto nasce dalle "grandi difficoltà" provocate dal Covid che «ha rotto gli equilibri, ha stravolto la routine delle famiglie. Per non parlare dei genitori che hanno perso il lavoro». Martina precisa che per la sua situazione economica non si può lamentare seppur rimarca che nel suo piccolo è un anno e due mesi che è ferma. Naturalmente si è bloccata pure la tournée teatrale con cui era impegnata prima della pandemia; tournée che la vedeva al fianco di Corrado Tedeschi per Montagne Russe di Eric Assous. Il problema più grande riscontrato sottolinea gossipetv.com è quello attinente alla scuola. Martina, come migliaia di altri genitori, rileva «che la scuola davanti allo schermo» non ha aiutato suo figlio.

«Ogni scusa – spiega – era buona per spegnere la telecamera. La merenda, una pausa, una sigaretta. I ragazzi di 16 anni hanno esigenze precise e lo studio non è necessariamente tra quelle». Non solo lati negativi, però. La Colombari chiude il proprio servizio gossipetv.com precisa di aver la fortuna di avere al suo fianco un marito che è un bravissimo papà: «Mi appoggio a lui per farmi forza. Se io dico che secondo me abbiamo sbagliato, lui mi corregge: non abbiamo sbagliato, ci abbiamo provato».