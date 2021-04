La primavera, si sa, è tempo dei nuovi amori ma a quanto pare c'è spazio anche per i ritorni di fiamma.

Come quello che sembrerebbe esserci tra Mario Balotelli e Dayane Mello, che pare abbiano ripreso a frequentarsi dopo che la showgirl brasiliana ha lasciato il Grande Fratello. Proprio nella Casa, i due si erano rivisti ma la circostanza non era stata particolarmente felice, tanto che Supermario si era poi scusato per le frasi "poco gentili" rivolte all'allora concorrente del reality show.

Che siano state proprio quelle scuse a far riavvicinare la coppia? Tutto era iniziato da una diretta Instagram con "Casa Chi" in cui Dayane Mello raccontava ai fan di una nuova frequentazione: "Con questa persona ci conosciamo da quando lui era piccolo ed io ero piccola.

Avevo 19 anni, poi io sono stata fidanzata, lui ha avuto un figlio, io ho avuto una figlia. Nella mia vita non c'è stato mai però, forse, adesso, ho trovato un fidanzato.

Ma se vi mando una foto succede un macello".

L'ex tronista Amedeo Venza evidenzia corrieredellosport.it non ha dubbi, quel qualcuno sarebbe proprio Balotelli: "Qualche giorno fa si sono visti a Milano ha fatto sapere via social Si sentono e si vedono con molta cautela". Continua a correre il gossip su Dayane Mello, la splendida top model brasiliana reduce dall'esperienza al Grande Fratello Vip 5.

Dayane è ancora ufficialmente single, ma su di lei ci sono le voci di una storia in corso con Stefano De Martino, ex di Belen Rodriguez, con il quale ci fu un breve flirt anche nel 2017.

