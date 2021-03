Il celebre cantautore e musicista napoletano, Gigi D'Alessio, ha ritrovato l'amore con Denise e da alcuni mesi le loro strade sembrano sempre più avvicinarsi a quella di una stabile convivenza. Non si sa molto sulla nuova fidanzata, ma i due pare facciano davvero sul serio. La fine della storia con Anna Tatangelo sottolinea gossipetv.com avvenuta poco più di un anno fa, aveva colto di sorpresa i tanti fan della coppia che per mesi avevano sperato in un ritorno di fiamma. Niente di fatto tra i due: D'Alessio appare profondamente preso dalla nuova relazione con Denise. Una giovane poco avvezza al gossip e a mostrarsi in pubblico.

Come anticipato dal sito di Novella 2000, la ragazza sembrerebbe avere 24 anni in meno del cantante napoletano, che quest'anno, il 24 febbraio, ha spento 54 candeline. Secondo quanto riporta il direttore della testata, Roberto Alessi, i due si sarebbero conosciuti a Capri, durante una vacanza. Qualcuno, però, avrebbe storto il naso riguardo alla loro notevole differenza d'età. Una situazione che ormai dovrebbe fare poco scalpore mediatico, ma che, evidentemente, non viene vista ancora di buon occhio. La coppia, secondo quanto riporta Alessi sulle colonne di Libero, vivrebbe insieme tra Roma, città in cui vive D'Alessio, e Napoli, dove ha casa la ragazza.

Denise Esposito, questo il nome completo della donna, non ama farsi vedere in pubblico e pare sia allergica ai paparazzi e al gossip mondano. Difficile per chi, come lei, ha scelto di iniziare una relazione con uno dei cantautori più famosi e acclamati del panorama musicale italiano. Come sappiamo, la love story con Anna Tatangelo fu per anni al centro dei pettegolezzi. Prima a causa di una poca chiarezza, poi per la differenza d'età. Di recente, proprio la cantante di Sora aveva chiesto esplicitamente, con delle storie sul proprio profilo Instagram, di evitare di parlare di lei e delle sue pseudo storie. Negando, in ultimo, la relazione con il cantante napoletano, Livio Cori.

L'artista napoletano lo abbiamo visto di recente ospite della trasmissione televisiva di Rai 1, Canzone Segreta.