Sta facendo chiacchierare Vera Gemma per le avance agli uomini dell'Isola dei Famosi. L'attrice si è ormai imposta come la ‘vamp' o la 'milf' della quindicesima edizione del reality show condotta da Ilary Blasi. Nei giorni precedenti si è visto Vera fare proposte piuttosto calde a Beppe Braida, ma anche ad Awed e ad Akash Kumar, eliminato dal programma. Si tratta della costruzione di un personaggio o è pantera anche nella vita di tutti i giorni? Per il fidanzato Jeda, in tutto questo, non c'è nulla di imbarazzante o inopportuno, si fida ciecamente della sua compagna e fino ad oggi ha dormito sonni tranquilli anche se in diretta è apparso preoccupato apparentemente.

La loro storia è nata circa nove mesi fa. Il ragazzo sottolinea gossipetv.com ha ventott'anni in meno di Vera Gemma, fa il manager di musica trap e stanno insieme da meno di un anno. La sorella della naufraga, Giuliana, ha spiegato a Live-Non è la d'Urso che da parte del musicista c'è stato un corteggiamento serrato in pieno lockdown. Intervistata dal settimanale Nuovo Tv prima di sbarcare in Honduras, Vera Gemma sul fidanzato Jeda ha commentato la differenza d'età.

"Non me ne faccio certo un problema, ho avuto relazioni anche con persone più grandi di me" Con la sua partecipazione all'Isola ha svelato che sente il bisogno di dimostrare qualcosa ai telespettatori.

Ad oggi invece i telespettatori hanno visto che ci ha provato con Awed, ma anche che ha un forte carattere. I commenti dei suoi detrattori parlano chiaro, essendo la figlia del celebre Giuliano. Il padre non l'ha mai raccomandato per un lavoro, ha sempre fatto da sé. Era il loro accordo, anche se nella vita gli è stato molto vicino. Altro che dissapori, quindi, tra loro, come molti hanno scritto e raccontato negli ultimi anni. Si amavano alla follia ed è ancora presente in lei. Sicuramente avrebbe appoggiato la scelta di partecipare al reality di Canale 5.

Vera Gemma ha svelato che era un grande sportivo, come lei ha lavorato al circo. A fare il tipo da casa ci sarà Asia Argento che Vera Gemma ha definito come una sorella. Insieme hanno affrontato Pechino Express nel 2020. Quando ha saputo che sarebbe partita per L'Isola dei Famosi, Vera Gemma ha svelato di avere ricevuto una benedizione dalla figlia di Dario Argento.