Matrimonio in vista per uno dei componenti del duo Benji&Fede ormai separati: Benjamin Macolo e Bella Thorne si sposano. Il cantante e l'attrice evidenzia gossipetv.com hanno dato l'annuncio sui social. Il musicista è stato di poche parole, ma ha postato sul suo seguitissimo profilo Instagram delle foto che dicono davvero tanto. In una prima immagine la ragazza ha mostrato l'anello, mentre nelle altre foto si sono lasciati andare a teneri baci. La didascalia che ha accompagnato il post in questione è inequivocabile: «Ha detto sì». Sembra, dunque, che i due siano destinati a diventare molto presto marito e moglie.

Il primo lockdown di marzo 2020 li ha tenuti lontani per cinque mesi e hanno vissuto una storia a distanza. Stare separati così per tanto tempo avrebbe potuto fare vacillare il loro rapporto, ma a quanto pare l'amore è stato più forte che mai. Ormai fidanzati da quasi due anni, Benjamin Mascolo e Bella avevano fatto chiacchierare molto per la loro relazione, dal momento che erano circolate voci secondo le quali i due avessero un rapporto aperto. Voci supportate dal fatto che l'ex star della Disney ha dichiarato di essere pansessuale, ovvero di non fare distinzione di genere in fatto di sentimentali. Pettegolezzi che sono stati prontamente smentiti dall'ex partner musicale Federico Rossi. Il cantante, infatti, ha specificato e chiarito che al momento il loro è un rapporto esclusivo e non una relazione aperta.

Benjamin, però, ha puntualizzato anche di avere una mente abbastanza aperta quando si tratta di lei e altre donne. La gelosia, dunque, viene attenuata nell'eventualità in cui la sua futura sposa decidesse di avere un flirt con un'altra donna. L'ultimo anno è stato ricco di cambiamenti per Benjamin Mascolo. Nel 2020 ha annunciato di separarsi professionalmente da Federico Rossi e mettere la parola fine al duo campione di visualizzazioni su Youtube e seguito da migliaia di fan Entrambi hanno deciso di prendere strade diverse e sbarcare nel panorama musicale come singoli artisti.

Dopo cinque anni di carriera insieme non è stato semplice prendere questa decisione, soprattutto perché legati da una profonda amicizia.