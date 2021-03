Dopo aver stregato i giocatori del Milan e il bianconero McKennie, sfilando a bordo campo con indosso dei pantaloni attillatissimi, non s'è vista per un po'. In questo periodo è molto riservata, Diletta Leotta, e lo dimostra il fatto che sui social network non sia attiva come lo era un tempo. Sarà per il lavoro, forse, o magari per "proteggere" la sua nuova love story con l'attore turco Can Yaman. Quale che sia il motivo, i suoi tantissimi follower ne sentono molto la mancanza. La maggior parte di essi non riesce proprio a farsi una ragione, di questa assenza fin troppo prolungata. E deve essersene accorta, ieri, la bella conduttrice di Dazn, che di punto in bianco ha pubblicato su Instagram una foto da capogiro.

Uno scatto nel suo vecchio stile evidenzia ilveggente.it se così possiamo dire, che ha fatto battere all'unisono i cuori dei suoi fan e dato loro la possibilità di riassaporare i tempi in cui Diletta era sui social una presenza costante. In questa splendida foto artistica Diletta Leotta posa in primo piano. Non guarda l'obiettivo, ma ha l'aria da sognatrice e sfugge alla cam.

Ma ciò che più ha colpito i suoi seguaci, al di là della perfezione dei tratti del suo viso perfetto, è certamente l'esplosivo décolleté. Che, inevitabilmente, assurge al ruolo di protagonista indiscusso dell'immagine. Il suo abbondante e notevole lato A è perfettamente incorniciato da una maglietta nera di cotone superstretch.

Un capo talmente aderente e scollato che non è necessario mettere in moto la fantasia e l'immaginazione, per "sbriciare" oltre: si vede praticamente tutto, per la gioia dei fan. Ha colpito, poi, la frase un po' malinconica da lei postata in calce alla foto: «Non importa quanto freddo sia l'inverno, dopo c'è sempre la primavera». Non è chiaro, in realtà, se si riferisca a qualcosa in particolare, alla pandemia magari, o se si tratti di un semplice post motivazionale scritto come "promemoria" per i follower. Quel che è certo, al di là del significato che ha attribuito a queste parole, è che con questa foto Diletta Leotta ha decisamente fatto centro per l'ennesima volta.