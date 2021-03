Ultimo, vero nome Niccolò Moriconi, cantautore amatissimo dalle giovanissime e non solo, romano doc, si è fidanzato con la figlia di Heather Parisi. Arriva la prima foto dei due sul social, la pubblica l'artista 25enne, che così, dopo la rottura definitiva con Federica Lelli, esce allo scoperto con la sua nuova fiamma. Jacqueline Luna Di Giacomo, classe 2000 scrive gossip.it è la secondogenita della showgirl americana che lo scorso 27 gennaio ha compiuto 61 anni. E' nata dalla relazione della bionda con l'ortopedico romano Giovanni Di Giacomo. Heather è anche mamma di Rebecca Jewel Manenti, la sua primogenita nata nel 1994, e di Dylan ed Elizabeth, i due gemelli avuti dal suo attuale marito, Umberto Anzolin, nel 2010, quando lei aveva 50 anni.

Negli scorsi giorni erano fortissimi i gossip che volevano Ultimo e Jacqueline insieme in barca, poi è arrivata la foto postata su Instagram dal ragazzo a dare la certezza della relazione nata. Anche la figlia di Heather Parisi nelle sue IG Stories, pubblicando un composit con alcuni scatti che vedono intima con il cantante in spiaggia, sembrerebbe proprio confermare la liaison.

Ultimo è andato avanti. Sembrava che con la sua ex, dopo una prima separazione, complice il lockdown, ci fosse stato un ritorno di fiamma. Dopo un anno, però, Niccolò guarda oltre con la biondina del suo cuore accanto.

Il cantante Ultimo ha conosciuto il grande successo dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo, dove nell'anno 2018 ha trionfato con "Il ballo delle incertezze" nella categoria delle nuove proposte, e nell'edizione successiva è riuscito a sfondare anche tra i big con "I tuoi particolari", arrivata al secondo posto, pur tra grandi polemiche, dietro alla sorpresa Mahmood. Da qualche anno, quindi, Ultimo è uno dei cantanti emergenti più amati anche dal pubblico femminile, che segue con attenzione le sue vicende sentimentali. In passato, è stato legato ad una giovane influencer, Federica Lelli, con cui però non aveva vissuto un amore molto sereno visti i tanti alti e bassi che il loro rapporto aveva dovuto affrontare, fino alla rottura definitiva.