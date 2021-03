Giulia De Lellis finisce nuovamente nella bufera. Il suo vademecum sulla fidanzata perfetta fa infuriare il web. L'influencer 25enne nelle sue storie su Instagram dà alcuni consigli alle fan. Le sue parole sono aspramente criticate da moltissime al punto che la romana è costretta a cancellare i suoi post e a chiedere scusa: sottolinea di essere stata fraintesa. Giulia dice alle follower di non apparire trasandate e poco curate con i compagni, come fa lei con Carlo Beretta, il nuovo fidanzato.

"Vi faccio esempi sul pratico. Niente pipì o popò insieme, io nel mio caso non faccio popò ma fiorellini, pensate voi (forse qui sono esagerata io ma così capite)…", scrive. E ancora: "Mi faccio vedere sempre in uno stato decente, carina, mai a caso. Non è da me in generale, figuriamoci ‘in love'. Questo non vuol dire non essere me stessa, naturale, anzi…in una sana relazione ci si deve vedere nella qualunque, però sempre tenendoci. Se sto male scrive gossip.it non cadiamo nell'ovvio, naturalmente sto di mer*a, ma anche lì: non metto pigiami merd*osi, calze imbarazzanti, cerco di stare comunque in ordine".

La De Lellis sprona le ragazze a fare in modo che il loro partner possa sempre sorprendersi, così da tenere vivo il legame nel tempo. E via ad altri consigli: "Altri esempi pratici. Sapete che sta arrivando? Fatevi trovare profumate, anche se comode". Vi viene a prendere al lavoro? Rimettete un filo di gloss, qualcosa per sentirvi più belle e speciali… continua la prossima conduttrice del reality Love Island. Ok cenare a casa in pigiama tutte le sere, ma ogni tanto tacco 10 e una tirata da giro ci sta. Ogni tanto prendetevi un momento per voi, le vostre cose, non sempre in comitiva o con amici. Sorprendetevi. Per me sorprendersi ancora, anche a distanza di tempo, è la base".

Immancabile il polverone sui social, Giulia balza in vetta ai trend social a causa della polemica al punto che è costretta a scusarsi e a cancellare tutto. Pubblicando una conversazione con una fan, chiede scusa: "Dicevo proprio il contrario: essere se stesse senza mai trasformarci per qualcuno ma curare il rapporto con le piccole cose per tenerlo vivo. A volte sbaglio a spiegarmi, magari è vero… Sono umana, chiedo venia. Ma pensavo di essere stata chiara, mi sembrava così normale".