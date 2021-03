La Duchessa del Sussex finisce ancora una volta al centro dell'attenzione e questa volta il motivo non riguarda la famiglia reale o il suo rapporto con il marito Harry, ma un paio di orecchini che l'attrice ha indossato ad una cena. Prima di entrare nello specifico e di capire di cosa stiamo parlando, ricordiamo che la giovane insieme con il marito Harry e il figlio ha deciso di lasciare gli obblighi e i privilegi della famiglia reale per iniziare una nuova vita in un luogo diverso. Oggi è in attesa del suo secondo figlio. Ad ogni modo, la stampa britannica non la perde mai di vista.

Sono stati proprio loro a far notare che durante una cena formale alle Fiji nel 2018 la Duchessa indossava un paio di orecchini che hanno fatto molto discutere.

Meghan Markle finisce ancora una volta al centro dell'attenzione e nello specifico in quella della stampa britannica per un paio di orecchini che la giovane ha indossato durante una cena formale. Orecchini che le erano stati donati come regalo di nozze da parte del principe ereditario Mohammed bin Salman dell'Arabia Saudita, il gesto infatti ha attirato le critiche proprio ora dopo che un rapporto dell'intelligence americana ha evidenziato il legame tra bin Salman e l'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi. Questo evento è stato fatto settimane dopo la sua morte.

A spiegare le ragioni del gesto ci ha pensato lo staff della moglie del Principe Harry che ha ammesso come la donna non fosse a conoscenza delle notizie che riguardavano il coinvolgimento di Salman nell'omicidio, specificando di come al momento gli orecchini non siano più in su possesso. Insomma evidenzia chenews.it sembra proprio non esserci pace per la giovane ex attrice che nel corso degli anni è stata più volte "vittima" della stampa che sembra proprio non lasciarle passare nulla.

Una curiosità, il Principe ereditario in questione è lo stesso che ha incontrato il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Una vicenda destinata a far discutere e di cui si parlerà ancora nei prossimi giorni, vista l'attenzione mediatica.